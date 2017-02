Bathurst parmi les villes les plus romantiques au Canada!

Bathurst et Fredericton figurent parmi les 14 endroits les plus romantiques au Canada, selon un classement de la compagnie de voyages en ligne Expedia.

Ces deux cités se retrouvent aux côtés de villes comme Victoria et Vancouver, en Colombie-Britannique, St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador, et Lake Louise-Banff, en Alberta.

Expedia s’est penchée sur 400 000 conversations qui comportaient des termes comme «idées de rencontres», «premier rendez-vous», «relation amoureuse» et «se sont fiancés» pour définir cette liste.

Même s’il ne s’agit pas d’un sondage avec une méthodologie scientifique, le maire de Bathurst est fier de voir que sa ville s’est classée.

«Ça nous démontre que lorsque les gens nous découvrent, ils apprécient vraiment leur séjour chez nous. Nous avons de belles plages. Nous avons des rivières, des sentiers. Il faut mettre en place notre office de tourisme pour que plus de touristes viennent nous voir parce que ce classement démontre que notre accueil est chaleureux. Il faut donc continuer à promouvoir notre région», a souligné Paolo Fongemie.

Comme suggestions pour un rendez-vous galant à Bathurst, les voyageurs ont cité le Marché des fermiers, bien que le bâtiment qui était situé au centre-ville a été démoli il y a quelques années pour faire place à un complexe hôtelier. Le club de golf Gowan Brae est aussi une idée. Aussi, le Village Historique Acadien, qui se situe à une quarantaine de minutes de Bathurst, et le bistro-restaurant de l’Auberge de la Vallée, tenu par des Français depuis trois ans, sont évoqués.

Bathurst et Fredericton sont les deux seules villes au Nouveau-Brunswick à avoir obtenu le titre de places romantiques par Expedia.

Baddeck, Windsor et Sydney, en Nouvelle-Écosse, Iqaluit, au Nunavut, Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Edouard, Little Current et Parry Sound, en Ontario, de même que Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, viennent compléter le tableau.

C’est un baume pour les autorités municipales puisque l’an dernier, Bathurst avait pris le 203e rang sur 219 municipalités recensées dans le palmarès annuel des meilleurs endroits où vivre au pays du magazine d’investissements et de mode de vie MoneySense.

En 2015, la municipalité avait pris la 196e place. Le classement prend en compte, en autres, le revenu moyen, le marché de l’emploi, le taux de criminalité, le prix de l’immobilier et les conditions météorologiques.

Cependant, les élus pouvaient se vanter que Bathurst figurait dans le top 10 des maisons les moins chères.