Budget 2017: le gouvernement mise sur l’éducation

Le nouveau budget du Nouveau-Brunswick prévoit des investissements supplémentaires dans le système éducatif, des garderies jusqu’aux universités publiques.

L’équipe de Brian Gallant consacre 56 millions $ supplémentaires à l’éducation cette année. Il s’agit d’une augmentation de 4,9%, soit l’augmentation la plus importante depuis 2008-2009.

Les familles ayant des enfants en bas âge recevront un nouveau coup de pouce. La province maintient son engagement de doubler les fonds accordés au programme d’aide pour les services de garderie d’ici le 1er janvier 2018. À noter que ce doublement s’étend sur deux ans. L’augmentation de 4,3 millions $ s’ajoute à une première hausse annoncée dans le budget précédent.

La ministre des Finances, Cathy Rogers, n’a pas précisé combien de nouvelles familles pourraient toucher la subvention gouvernementale, ni de quel montant supplémentaire pourront bénéficier les familles qui profitent déjà du programme.

«Notre intention est de rendre les services de garderie plus accessibles pour les parents qui travaillent», dit-elle.

Une somme supplémentaire de 2,4 millions $ sera investie dans le Programme d’intervention auprès des enfants autistes. La province dépensera également 700 000$ de plus qu’en 2016-2017 pour l’alphabétisation précoce.

Lors de sa présentation du budget, la ministre Cathy Rogers a répété que son gouvernement a voulu donner la priorité à la santé et à l’éducation.

«Une population plus instruite est plus apte à réussir sur le marché du travail actuel, à contribuer à la croissance économique et à faire concurrence à l’échelle mondiale», a-t-elle déclaré.

Fin du gel du financement des universités

Lors de leurs deux premières années au pouvoir, les libéraux de Brian Gallant avaient gelé les contributions gouvernementales des universités publiques de la province. En raison de l’inflation, il s’agissait en pratique de compressions.

Le budget 2017-2018 prévoit cette fois un financement additionnel de 45 millions $ sur quatre ans destiné aux universités publiques. On ignore pour le moment de quelle somme bénéficiera l’Université de Moncton.

La ministre Cathy Rogers indique que des protocoles d’entente avec chacune des quatre universités seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Ces nouveaux transferts viendront financer de nouveaux projets pilotes pour attirer davantage d’étudiants, développer les infrastructures et soutenir la recherche.

Le gouvernement avait déjà signalé son intention de signer des ententes de financement à la carte pour chaque institution en tenant compte de leurs particularités.

En novembre 2015 un rapport proposait d’instaurer une nouvelle formule de financement pour les universités, basée sur leur «rendement». Le gouvernement conditionnerait ainsi certains fonds selon plusieurs critères, comme le taux de diplomation, la limitation des dédoublements et des diplômés conformes aux attentes des industries.

La volonté du gouvernement Gallant d’obliger les universités à rendre des comptes semble se confirmer. En acceptant ces ententes, la direction de ces institutions s’engagera à comparaître chaque année devant l’Assemblée législative.