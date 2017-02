Serena Ryder en concert à Moncton en mai

Une des artistes canadiennes les plus populaires des dernières années, Serena Ryder, sera en spectacle à Moncton en mai.

La jeune femme de Toronto, qui roule sa bosse dans le milieu depuis qu’elle a connu la gloire en 2007 grâce à la chanson Weak in the Knees, sera au Centre Molson Canadian du Casino Nouveau-Brunswick le mardi 2 mai à 20 h.

Au fil des ans, la musicienne âgée de 34 ans a obtenu de nombreuses marques d’approbation, y compris quatre prestigieux prix Juno:

Découverte de l’année 2008, Album alternatif adulte de l’année 2009 (Is It O.K.), Vidéo de l’année 2010 (Little Bit of Red) et Album alternatif adulte de l’année 2013 (Harmony).

L’an dernier, lors de ses premiers prix MuchMusic Video, Ryder a reçu trois candidatures, a remporté la Vidéo de rock alternatif de l’année et a donné une sublime performance d’un pot-pourri de ses deux succès, What I Wouldn’t Do et Stompa.

Elle a aussi connu du succès avant Harmony, l’album au sommet des palmarès, grâce à ses deux albums précédents, If Your Memory Serves You Well (2007) et Is It O.K. (2009), qui ont tous deux atteint le statut or.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de vendredi et leur prix varie de 29,99$ à 54,99$ pour les places Gold Circle (plus les taxes et les frais supplémentaires applicables).