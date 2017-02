Verglas: la crise est terminée, pas les problèmes

La crise du verglas est terminée, mais tous n’ont pas encore eu l’occasion de tourner la page. Les intempéries ont causé bien des dégâts résidentiels. Des citoyens demandent de l’assistance financière par le biais du programme d’aide financière en cas de catastrophe, mis en place par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Selon le gouvernement provincial, le programme d’aide vise à aider les propriétaires de maisons et de petites entreprises à reprendre possession de leur propriété dès que possible. Il a aussi pour mandat d’aider à réduire les coûts de certaines réparations urgentes qui ne sont pas normalement couverts par les assurances.

Par exemple, les réparations aux panneaux électriques et l’achat d’essence pour des génératrices pourraient être admissibles à des indemnisations, mais les pertes de nourriture ne le sont pas. Les gens doivent se tourner vers leur compagnie d’assurance pour couvrir ces pertes.

Pour être admissibles, les requérants doivent s’inscrire auprès de Service NB. Plusieurs sont passés par les bureaux de l’agence afin d’obtenir des informations. Le gouvernement provincial n’a pas été en mesure de préciser combien de gens ont reçu de l’aide jusqu’à présent, mais le va-et-vient était constant dans les locaux de Tracadie, mardi vers midi.

Lorraine Vienneau figurait parmi ces personnes à la recherche d’information. Lorsque sa résidence a manqué de courant, elle a eu recours à une génératrice. Lorsqu’elle est arrivée au bureau de Service NB à Tracadie, cette résidante du secteur de Sheila espérait se faire rembourser au moins une partie des coûts de l’essence.

Après un rendez-vous d’environ 15 minutes avec une employée, Mme Vienneau était un peu mieux au courant de la marche à suivre, mais le processus pourrait s’avérer plus complexe que prévu.

Pour recevoir de l’aide, elle doit d’abord remplir un formulaire et ensuite prendre une photo de sa génératrice avec le numéro de série. Elle doit aussi faire une estimation pour le ramassage des arbres et des branches cassés. La preuve de propriété doit être établie à l’aide d’un reçu d’impôt foncier.

«C’est plus compliqué que je pensais, mais c’était bien expliqué et j’ai été bien servi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais m’essayer.»

Même si ce n’est pas inscrit dans le document officiel, le propriétaire individuel admissible à de l’aide doit verser une franchise de 1000$. Le demandeur se trouvant dans une situation difficile peut cependant demander que ce montant soit annulé.

Le gouvernement évalue chaque situation un cas à la fois, explique Paul Bradley, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence.

Pour Claude Snow, porte-parole du Comité des 12 pour la justice sociale et travailleur social à la retraite, il est difficile d’évaluer l’efficacité du programme.

«Les gens font leur demande en ce moment. Ils s’attendent à recevoir quelque chose. Quand on aura permis à la poussière de tomber, on va voir si les gens ont eu quelque chose et si ça répond à leurs besoins.»

M.Snow craint également que l’accès à l’indemnisation soit difficile. Le gouvernement provincial gagnerait à simplifier les procédures, croit-il.

Hausse de la demande dans les banques alimentaires

Dans la foulée de la crise du verglas, le gouvernement provincial a également donné 100 000$ aux banques alimentaires de la Péninsule acadienne, soit à Néguac, à Tracadie, à Lamèque et à Caraquet, c’est-à-dire là où la demande a connu la plus forte hausse au cours des derniers jours.

À Tracadie, la banque alimentaire de l’organisme Au Rayon d’Espoir a même dû trouver un nouveau local pour servir la population. Des boîtes de denrées alimentaires sont dorénavant remises à partir de l’édifice de Service Tracadie (anciennement le Complexe artistique de Tracadie).

Au cours d’un mois normal, la banque alimentaire sert près de 150 personnes. Dimanche, près de 400 personnes ont demandé de l’aide. Lundi, ils étaient près de 300, dit Roger St-Pierre, directeur de la banque alimentaire.

«La plupart des personnes qui ont subi des dégâts en raison du verglas ont perdu beaucoup de nourriture. Les réfrigérateurs, comme de raison, ont été arrêtés pendant plusieurs jours, ce qui a fait que beaucoup de nourriture a été contaminée.»

L’argent du gouvernement a permis aux banques alimentaires de mieux s’organiser, mais plusieurs bénévoles, entreprises et municipalités ont aussi mis la main à la pâte.

Plusieurs différents types de personnes demandent les services de l’organisme et ils proviennent d’un peu partout dans la Péninsule acadienne. Des personnes âgées ont recours aux services. Ils étaient particulièrement vulnérables pendant la crise du verglas, constate M.St-Pierre.

«Du côté communication, le cellulaire est populaire chez les plus jeunes, mais moins chez les personnes âgées. Durant la crise, les communications étaient coupées, il n’y avait plus d’électricité et, souvent, plus de téléphone fixe. Certaines de ces personnes se sont présentées ici, d’autres sont connus par nos bénévoles qui se sont rendus à leur domicile pour les aider.»