Arrestation de l’un des pires pédophiles en série de l’histoire des États-Unis

Williams Charles Thomas, lors de son arrestation. - Associated Press

Un homme qui compte possiblement parmi les pires pédophiles en série de l’histoire des États-Unis a été arrêté par les forces de l’ordre en banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Les policiers ont trouvé chez William Charles Thomas environ un millier de paires de sous-vêtements de filles, en plus de centaines d’images et d’écrits de nature pornographique.

Cinquante et une accusations, dont cinq de viol d’enfants, ont été déposées contre l’homme âgé de 58 ans mardi.

Sa caution a été établie à 750 000$ US. Les autorités croient qu’il a fait plusieurs autres victimes, puisque Thomas décrit dans des écrits l’agression d’enfants âgés de seulement trois ans dans les années 1970.

L’enquête a débuté quand un homme qui avait embauché Thomas pour rénover sa maison mobile a découvert un morceau de contre-plaqué sur lequel le suspect détaillait l’agression sexuelle de deux fillettes.

Les policiers ont trouvé chez Thomas – en plus des sous-vêtements, des dessins et des écrits – plus de 1000 images de pornographie infantile, dont des photos instantanées portant les noms de trois victimes déjà connues. D’autres photos portent des noms inconnus des policiers.

Thomas a admis aux policiers qu’il était attiré sexuellement par les enfants depuis l’adolescence. Il profitait parfois des contrats de rénovation qui lui étaient confiés pour voler des sous-vêtements.

Un policier a dit que la scène découverte chez Thomas est «le pire scénario imaginable, multiplié par dix».