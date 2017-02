Avortement: encore beaucoup de progrès à réaliser

Justice Reproductive Nouveau-Brunswick demande à Fredericton de faire preuve de plus de souplesse dans le dossier de l’avortement.

L’organisme, qui milite pour un meilleur accès à cette procédure pour l’ensemble des femmes du Nouveau-Brunswick, aura d’ailleurs l’occasion d’aborder le sujet en personne avec le ministre de la Santé, Victor Boudreau, dès la semaine prochaine.

«On espère que le ministre fera preuve de compassion, mais aussi de beaucoup d’amour envers les femmes de la province», exprime Allison Webster, porte-parole de l’organisme, en clin d’œil à la date de ladite rencontre, le 14 février, fête de la Saint-Valentin.

«On va tenter de convaincre le ministre que ce que nous voulons, c’est essentiellement pour la santé et le bien-être des femmes de la province. On est très contente de pouvoir le rencontrer et lui faire part de nos préoccupations. On espère qu’il fera preuve d’ouverture et que son gouvernement entend continuer sur la voie d’un plus grand accès à l’avortement», souligne Mme Webster.

Qu’entend demander l’organisme? En gros, ce qu’il demande depuis déjà un bon moment, soit que le gouvernement assouplisse sa réglementation sur l’avortement. On aimerait, par exemple, que la province rembourse aux femmes les frais encourus pour les avortements effectués à l’intérieur de cliniques.

C’est que, pour Mme Webster, le fait que ce ne soit pas tous les hôpitaux qui offrent le service d’avortement pose problème. Dans certains cas, les femmes doivent, selon elle, parcourir de grandes distances afin de subir cette procédure. «Le gouvernement actuel a fait du progrès depuis son arrivée en poste. Il a notamment aboli la mesure voulant que deux médecins doivent signer pour autoriser un avortement. Il a aussi élargi l’accès. Mais ce n’est toujours pas assez, on doit faire plus. Avoir les services d’avortement dans deux villes seulement, ce n’est pas assez. Ce qu’il faut comprendre, c’est que cette procédure est très difficile pour une femme, physiquement et mentalement. C’est donc encore pire si on ajoute d’autres stress comme le côté financier ou le fait de devoir parcourir de longues distances. Ce gouvernement a fait tomber quelques barrières à l’accès à l’avortement, mais il en reste encore plusieurs autres», indique-t-elle.

Mme Webster juge peu réaliste que l’on offre du jour au lendemain un service d’avortement à l’intérieur de tous les hôpitaux de la province. Par contre, celle-ci croit qu’en attendant, il est possible d’impliquer davantage les cliniques médicales.

«D’abord c’est beaucoup moins dispendieux de subir cette procédure dans une clinique que dans un hôpital. Sans compter qu’en faisant de la sorte, on libère une salle d’opération qui est dès lors disponible pour d’autres chirurgies. Le problème, c’est que les avortements en cliniques ne sont pas couverts par la province, ce qui a pour effet de décourager ceux qui voudraient opter pour cette option. Pourtant, quand on y pense, c’est un acte médical comme un autre. Il n’y a pas de raison que ça ne soit pas couvert», dit-elle.

La rencontre avec le ministre doit avoir lieu à Fredericton.