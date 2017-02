Haut-Madawaska: le comité pour le regroupement tourne la page

Maintenant qu’il a atteint son objectif à sa deuxième tentative, le Comité pour le regroupement municipal dans le Haut-Madawaska a officiellement été dissout.

En novembre, les citoyens des villages de Saint-François, Clair, Baker-Brook et Saint-Hilaire ainsi que de six districts de services locaux ont accepté, dans une proportion de 62%, de se regrouper au sein de la future Communauté rurale du Haut-Madawaska.

Sur un bassin de 1300 électeurs potentiels, 792 se sont prévalus de leur droit de vote. De ce nombre, 493 d’entre eux se sont montrés en faveur du regroupement alors que 299 s’y sont opposés.

Le porte-parole du comité de travail, Réginald Nadeau, a indiqué que l’entité a officiellement fermé les livres après plus de deux années d’efforts dans ce dossier.

Un premier plébiscite s’était soldé par un échec, en novembre 2015, lorsque les citoyens du Village de Lac-Baker ont dit non au projet. Une majorité d’au moins 50% + 1 devait être obtenue dans chacune des cinq localités visées et l’ensemble des six districts des services locaux pour que le regroupement soit approuvé, ce qui n’a pas été le cas.

La deuxième tentative (sans Lac-Baker) a été la bonne.

Saint-François, Clair, Baker-Brook et Saint-Hilaire ont récemment approuvé leur budget pour l’année 2017. Ces entités administratives fermeront toutefois les livres dans quelques mois.

Selon l’échéancier du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, l’élection pour le premier conseil municipal de la future Communauté rurale du Haut-Madawaska aura lieu à la mi-mai.

«La nouvelle entité administrative doit entrer en vigueur dès le 1er juillet. Les conseils municipaux actuels seront abolis. Il y aura tout de même une période de transition d’ici la fin de l’année fiscale en cours avec la présence d’employés du ministère», a dit M. Nadeau.

La nouvelle Communauté rurale du Haut-Madawaska comprendra 4000 habitants et sera la troisième plus importante dans le Nord-Ouest, derrière Edmundston et Grand-Sault. Elle aura une assiette fiscale de plus de 200 millions $.