Moncton: la ville la plus populeuse du Nouveau-Brunswick

Malgré la diminution globale de la population du Nouveau-Brunswick depuis 2011, plusieurs municipalités du Sud-Est ont su tirer leur épingle du jeu.

Grande gagnante, c’est la ville de Moncton qui a attiré le plus de nouveaux habitants au cours des cinq dernières années, avec une croissance de 2815 personnes, pour un grand total de 71 889 pour 2016. Il s’agit d’un taux de croissance de 4,1% pour la municipalité.

La maire, Dawn Arnold, se dit heureuse que la croissance de sa ville demeure durable. Elle reconnaît toutefois que ces gains se font sur le dos des autres municipalités dans la province. Moncton se concentrera à attirer de nouveaux arrivants provenant d’autres provinces et pays, dit-elle.

«Puisque notre province compte moins de gens que certaines cités canadiennes, il est primordial que les grandes villes du Nouveau-Brunswick s’appuient et collaborent afin de renforcer notre profil démographique.»

La palme de l’accroissement démographique par rapport à sa population passe aux mains de la ville de Shediac. Le nombre d’habitants est passé de 6053 à 6664 en 2016. C’est une augmentation de 10,1%. La capitale du homard affichait le même taux de croissance au recensement de 2011, en passant de 5497 à 6053.

Le tourisme joue un rôle important dans l’accroissement de la population de Shediac, estime le maire, Jacques LeBlanc.

«Ils viennent visiter pour nos plages, nos attractions, et ils aiment tellement ça qu’ils y retournent une fois à la retraite. Nous avons tous les services d’un grand centre, sans avoir les inconvénients qui viennent habituellement avec. Nous sommes réellement choyés.»

Du côté de Dieppe, l’accroissement de population se chiffre à 8,9% de 2011 à 2016. Il s’agit d’une augmentation importante, mais elle est toutefois moins marquée que celle du recensement précédent. En 2011, Statistique Canada rapportait une croissance démographique de 25,6% par rapport à 2006.

Cette accalmie est tributaire d’une situation économique difficile pour toute la province au cours des dernières années, explique le maire. La croissance est toutefois bel et bien présente, souligne Yvon Lapierre, surtout au niveau de l’immobilier.

«On voit le nombre de permis de construction pour de nouvelles demeures qui nous sont soumis, et je prévois que dans les cinq prochaines années nous afficherons une croissance supérieure en termes de construction.»

Du côté de Saint-Antoine, la municipalité est passée d’un taux de croissance exceptionnel (14,5% en 2011) à une perte de 2,1%, pour une population totale de 1733 en 2016. L’Acadie Nouvelle a contacté le maire, Ricky Gautreau, mais il n’a pas été en mesure de nous donner sa réaction.

À Richibucto, la ville affiche une perte de 3,1% depuis 2011, en passant d’une population totale de 1286 à 1266 pour 2016. C’est une diminution minime, mais c’est signe «qu’il faut travailler plus fort pour attirer des gens dans notre communauté», indique le maire, Roger Doiron».

Selon lui, la clef du succès réside dans les services offerts aux citoyens.

«On a une école de qualité, des services de santé, mais côté loisirs, disons que nous sommes le parent pauvre de la région.»

L’aréna de la ville a été la proie des flammes en 2009. Huit ans plus tard, rien n’a été reconstruit, mais des plans sont sur le point de porter fruit, explique Roger Doiron. Il espère que le projet permettra d’attirer de nouvelles familles dans la région.

«Heureusement, nous avons des emplois dans la région, même que nous avons parfois de la difficulté à trouver de la main d’œuvre. C’est certainement un aspect qui va jouer en notre faveur et favoriser notre croissance.»

L’immigration est la clef, estime un expert

L’accroissement de population Moncton, même si moins marqué qu’au précédent recensement, est bien accueilli par le vice-président intelligence des affaires et des opérations de la corporation 3+.

Le taux de croissance de 7,7% pour 2011 était en fait une anomalie qui s’est aujourd’hui stabilisée, Frédéric Gionet.

«C’est un taux qui peut être maintenu et qui est même enviable. Un taux de croissance 4,1% est au même niveau que celui de la ville de Québec, qui est une ville qui se modernise, qui attire l’attention des compagnies internationales, et dont le taux de croissance est en train de se stabiliser.»

Il y a un principe de base, poursuit-il, quand il y a croissance de population, l’économie en bénéficie toujours.

La baisse globale de population au niveau de la province pourrait toutefois finir par faire mal à ses grands centres. L’immigration jouera un rôle important dans l’avenir économique des toutes les régions, dit-il.

«Si on regarde l’Île-du-Prince-Édouard, il y a 10 ans ils ont mis des politiques sur l’immigration en place pour favoriser leur croissance. Aujourd’hui on voit qu’ils en tirer des bénéfices, en affichant le plus haut taux de croissance des maritimes. Il faut tirer des leçons de nos voisins.»