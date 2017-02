Recensement: moins de gens dans le Nord-Ouest, sauf à Edmundston

Comme ailleurs dans le nord du Nouveau-Brunswick, la plupart des municipalités du nord-ouest de la province encaissent une décroissance de leur population. Edmundston fait cependant exception à la règle. Le nombre d’habitants a grimpé de 3,4% pour s’établir à 16 580 personnes.

La situation est moins reluisante dans les autres municipalités. Saint-Hilaire a même perdu 16,8% de ses habitants et la population a chuté de 11,8% à Saint-François-de-Madawaska.

Les municipalités de Grand-Sault (-6,7%), Drummond (-4,9%), Saint-André (-5,7%), Baker-Brook (-3,6%), Saint-Léonard (-3,2%), Clair (-8,9%), Sainte-Anne-de-Madawaska (-4,5%), Lac Baker (-4,0%) et Rivière-Verte (-2,7%) ont tous connu une baisse de leur population.

La décroissance de 16,8% à Saint-Hilaire est l’une des plus importantes dans la province.

La paroisse de Saint-Joseph, au nord d’Edmundston, est l’endroit qui a connu le recul le plus marquant au Nouveau-Brunswick. Le district de services locaux compte une population de 1538 personnes et a perdu plus de 29% de sa population.