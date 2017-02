Recensement: le Restigouche se vide

Les cinq dernières années n’ont pas été tendres envers le Restigouche. La vaste majorité des municipalités de la région, sauf Saint-Quentin, ont enregistré une baisse importante de leurs habitants.

Le recul est le plus marquant à Dalhousie qui a perdu 11% de sa population de 2011 à 2016. La plus grande ville de la région, Campbellton, a également vu son nombre d’habitants chuter de 6,8% pour s’établir à 6883 personnes.

La décroissance démographique s’est également manifestée à Balmoral (-2,6%), Atholville (-5,5%), Eel River Crossing (-3,9%) Charlo (-1,1%), Tide Head (-9,5%) et à Kedgwick (-5,3%).

Seul Saint-Quentin a connu une hausse. La population de la capitale du sirop d’érable est passée de 2095 à 2194, une hausse de 4,7%.

L’économie de la ville de Saint-Quentin est en effervescence depuis un an. De nouveaux commerces ont vu le jour et d’autres ont pris de l’expansion. Les grandes entreprises embauchent.

«Une bonne partie des entrepreneurs qui se sont lancés en affaires dernièrement sont des jeunes qui ont décidé de rester ou de revenir ici pour prospérer. C’est très encourageant, car nous avons une bonne relève devant nous», a expliqué Pascale Bellavance, présidente de la Chambre de commerce de Saint-Quentin, dans un article publié en novembre 2016.

Recul dans la région Chaleur

Le déclin démographique est aussi marqué dans région Chaleur. Nigadoo est la seule municipalité à avoir connu une hausse, quoique légère, de 1,2% de sa population. Le village compte 963 résidants.

La décroissance se poursuit à Bathurst où la population est passée de 12 275 à 11 897, un recul de 3,1%.

Beresford (-1,4%) et Petit-Rocher (0,6%) ont enregistré une faible chute de leur population, mais la diminution est plus frappante à Pointe-Verte (-9,2%) et à Belledune (-8,5%).