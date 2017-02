Une autre tempête se dirige vers le N.-B.

- Associated Press

Il faudra faire vite pour déblayer la vingtaine de centimètres de neige qui sont tombés sur certaines régions du N.-B., mercredi. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour le sud de la province.

«Une autre dépression s’approchera du Nouveau-Brunswick jeudi, ce qui occasionnera de la neige sur la région. De la faible neige devrait commencer à tomber jeudi après-midi, puis s’intensifiera jeudi soir», a écrit Environnement Canada dans un bulletin spéciale.

L’organisme fédéral prévoit une accumulation de neige de 5 cm pour les régions de l’extrême nord-ouest du Nouveau-Brunswick jusqu’à 25 cm pour le sud et le sud-est du Nouveau-Brunswick, ainsi que la région de Kent, notamment, où des avertissements ont été émis pour de la neige et de la poudrerie.

«L’effet combiné des vents et de la neige réduira la visibilité jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi.Les conditions devraient s’améliorer au cours de la nuit de jeudi à vendredi. On prévoit une accumulation de 15 à 25 centimètres», écrit Environnement Canada dans son alerte.