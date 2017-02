Verglas: de l’aide financière pour les sinistrés

Quatre centres gérés par la Croix-Rouge ont ouvert mercredi au Nouveau-Brunswick pour apporter une aide financière immédiate aux sinistrés de la crise du verglas. Comment fonctionnent-ils? À qui s’adressent-ils? Quelques éléments de réponse avec des bénévoles rencontrés à Inkerman.

«Notre action vise en priorité les gens les plus vulnérables, ceux à faibles revenus ou sans assurances», explique Denis Cormier.

Celles et ceux qui ont perdu toutes les réserves alimentaires qu’ils conservaient dans leur réfrigérateur ou dans leur congélateur et qui n’ont pas les moyens de remplir un panier à l’épicerie sont invités à se manifester.

La démarche est simple. Les personnes commencent par appeler le 1-888-893-1300 ou par s’inscrire en ligne sur le site de l’organisme (croixrouge.ca/TempeteNB en français, redcross.ca/NBIceStorm en anglais).

«On les rappelle ensuite afin de cibler leur besoin et de voir s’ils sont éligibles à notre programme d’aide», explique Guy Lepage, le gérant du centre d’Inkerman.

Dans ce cas, les bénéficiaires doivent se rendre sur place, munis de leur numéro de dossier et d’une pièce d’identité avec photo.

Après un bref entretien avec un bénévole de la Croix-Rouge, celui-ci leur remet une carte prépayée qu’ils pourront utiliser dans les commerces. Ils est également possible de recevoir cette aide par virement bancaire.

«Quelle que soit l’option choisie, il y a un délai. Il faut attendre 24h avant que la carte soit activée et de trois à cinq jours pour un transfert sur un compte», précise Denis Cormier.

Les montants alloués aux sinistrés sont basés sur les directives nationales émises par la Croix-Rouge. Ils s’établissent à 80$ pour un individu auxquels s’ajoutent 30$ pour toute personne supplémentaire rattachée au même foyer.

Par exemple, un couple avec un enfant peut prétendre à 140$ (80$+30$+30$). Cet argent provient du gouvernement provincial qui a délégué à la Croix-Rouge la gestion de ce service.

Ces centres ont été mis en place à Inkerman, Tracadie, Bathurst et Richibouctou. Ils sont accessibles tous les jours de 9h à 19h – fin de semaine incluse. Pour l’heure, ils sont censés rester ouverts jusqu’à dimanche.

«Nous évaluerons après, en fonction de la demande», poursuit M. Cormier.

Mercredi, quelques personnes se sont présentées.

«On n’a pas eu beaucoup de monde pour l’instant. On pense que c’est lié à la météo qui est mauvaise», indique Guy Lepage.

Aucun des bénéficiaires que nous avons croisés n’a souhaité s’exprimer publiquement. En coulisses, ils se déclarent satisfaits, en particulier par la vitesse de traitement et par la facilité de la démarche.

Aide financière et psychologique

À Inkerman, la Croix-Rouge s’est installée dans le centre communautaire, près de l’église. Des quatre structures temporaires, celle-ci est la plus importante.

En plus du service d’aide financière, un soutien psychologique est offert. Trois intervenants sont disposés à s’entretenir avec celles et ceux qui se sentent émotionnellement affectés par la crise du verglas.

«Ceci ne s’inscrit pas dans un registre professionnel. Nous sommes là pour écouter et référer si nécessaire», prévient Laurence Lépine, le coordonnateur.

Depuis la fin de la crise, vous vous sentez plus fatigué qu’à la normale, à fleur de peau, votre sommeil est perturbé?

«Après une telle catastrophe, ce type de réaction est normal. C’est la situation qui ne l’était pas.»

Le spécialiste met en lumière qu’une perte matérielle, quelle qu’elle soit, a un impact émotionnel.

De prime abord, perdre le contenu de son congélateur peut apparaître dérisoire. Par extension, cela signifie ne plus avoir de réserves de nourriture. De quoi plonger certains dans l’insécurité et la peur de manquer.

«Personne ne peut rester indifférent à ce qui vient de se passer. Il n’y a rien de plus inconfortable et de plus déstabilisant que de perdre le contrôle sur notre environnement. Se sentir impuissant plusieurs jours durant provoque un grand stress.»