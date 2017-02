Verglas: divergences sur l’analyse de la réponse à la tempête

Le gouvernement et les partis d’opposition ont chacun leur idée sur la meilleure façon d’effectuer l’examen de la réponse des autorités après la crise du verglas dans l’Est de la province.

Le Parti progressiste-conservateur réclame la création d’un comité composé de représentants de tous les partis représentés à l’Assemblée législative pour mieux tirer des leçons de la crise du verglas.

Le chef du parti, Blaine Higgs, est d’avis que l’examen proposé par le gouvernement et qui sera piloté par le chef de la fonction publique n’est pas suffisant.

«Un examen interne ne permet pas nécessairement de mettre tous les faits sur la table», a affirmé le chef de l’opposition officielle lors d’un échange avec le premier ministre Brian Gallant durant la période de questions, mercredi.

«J’ai offert l’assistance et le soutien de l’opposition dans l’analyse de notre réponse à la tempête. Je pense que l’opposition pourrait être plus productive en faisant partie de la solution et en cherchant des moyens de s’améliorer.»

«Le premier ministre va-t-il accepter notre offre et créer un comité de tous les partis?»

Le premier ministre Gallant a répondu au chef de l’opposition qu’il préférait ne pas voir les politiciens se mêler de l’examen de la tempête.

«Nous ne pensons pas que laisser les politiciens piloter cet examen est la bonne chose à faire», a-t-il indiqué.

«Il va y avoir des consultations publiques pour nous assurer de recueillir de la rétroaction, des questions et des commentaires sur la façon dont les choses se sont déroulées et sur ce que nous pourrions améliorer.»

Le chef du Parti vert, David Coon, souhaiterait quant à lui qu’un comité spécial de l’Assemblée législative se penche sur la résilience des infrastructures publiques face aux changements climatiques en général.

M. Coon ne croit cependant pas qu’un comité du genre soit nécessaire seulement pour étudier la réponse des autorités à la tempête de verglas du 24 et 25 janvier.

«C’était une tempête si horrible sur une si grande échelle. La réponse a été remarquable. Je ne vois pas beaucoup de choses que les gens auraient pu faire différemment.»

En mêlée de presse après la période de questions, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a indiqué que les partis d’opposition pourraient participer aux rencontres publiques s’ils le souhaitent.

L’examen annoncé par le premier ministre la semaine dernière sera dirigé par la greffière du conseil exécutif, Judy Wagner, en collaboration avec Énergie NB et l’Organisation des mesures d’urgence. Son rapport sera rendu au plus tard le 13 juillet.

Au plus fort de la tempête, 133 000 clients étaient privés d’électricité dans l’Est de la province. 45 personnes ont été hospitalisées pour intoxication au monoxyde de carbone et deux en sont décédées.

Certains résidents de la Péninsule acadienne sont demeurés sans électricité durant plus de dix jours.