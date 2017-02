Seize églises pourraient fermer d’ici 5 ans

L'église Notre-Dame-de-Fatima de Collette est fermée pour l'hiver. - AN: JEAN-MARC DOIRON

À la suite d’une étude menée auprès de prêtres et laïcs, l’archidiocèse de Moncton conclut que 16 de ses églises francophones pourraient fermer leurs portes d’ici 5 ans. La diminution du nombre de fidèles et la fragilité financière de plusieurs paroisses forcent les dirigeants à prendre des décisions difficiles.

Dans un rapport publié ce week-end sur le site internet de l’Archidiocèse de Moncton, l’archevêque Valery Vienneau se penche sur l’avenir des paroisses et des unités pastorales de la région.

Dès les premiers paragraphes, on comprend qu’il n’a pas l’intention de fermer les yeux sur les défis des paroisses. Il suggère que le poids financier imposé par l’infrastructure de l’archidiocèse pourrait compromettre l’avenir de l’organisme religieux. Si la fermeture des églises les plus désuètes et les moins fréquentées continue d’être retardée, la situation ira de mal en pis.

«Nul ne peut taire le fait qu’actuellement, à plusieurs endroits, les quêtes et les autres revenus ne suffisent malheureusement plus à assurer le financement des opérations ordinaires de la paroisse», peut-on lire dans le document de 11 pages.

«Comme elle l’a fait à quelques reprises au cours de son histoire, notre Église est de nouveau appelée à se restituer.»

L’archevêque affirme qu’une liste de 13 églises du secteur francophone a été identifiée pour la fermeture d’ici 3 ans. Trois autres églises doivent fermer leurs portes d’ici 5 ans. De plus, quatre églises anglophones risquent la fermeture.

Les administrateurs de l’archidiocèse ont décidé de ne pas dévoiler le nom des églises en question.

Rappelons qu’en novembre, Mgr Vienneau avait affirmé à l’Acadie Nouvelle que les paroisses de Moncton et Dieppe se portent relativement bien en raison de l’exode rural. Les églises en région, par contre, il y a «une faible fréquentation, des ressources financières limitées et un essoufflement au niveau de l’engagement bénévole». Il avait évoqué la possibilité de fermer des églises d’ici quelques années.

D’ici six mois, l’archevêque ou un de ses représentants doit se rendre dans chacune des paroisses concernées afin d’«analyser attentivement la situation de chacune et envisager la possibilité d’un plan de redressement».

La décision de fermer ou non une église sera prise en fonction de quatre facteurs: la vitalité de la paroisse sur le plan pastoral, l’engagement des fidèles, la pertinence des services des prêtres pour un nombre restreint de participants et de participantes et la capacité de la communauté de soutenir financièrement les activités essentielles d’une paroisse.

«Selon les ressources humaines (la disponibilité des prêtres et l’implication des comités et des laïcs) et financières disponibles, nous discuterons de la possibilité d’un plan de redressement ou de fermeture éventuelle.»

«Connaissant l’attachement des fidèles envers leur paroisse, nous comprenons très bien que nous touchons ici un point sensible. Nous admirons le dévouement constant et les efforts généreux des paroissiens et paroissiennes qui souhaitent maintenir leur église ouverte.»

En plus des églises, l’archidiocèse prévoit vendre ou démolir des bâtiments en très mauvais état, tels les presbytères. Il envisage aussi de modifier l’horaire des messes, privilégiant les messes où il y a une plus grande densité de population.