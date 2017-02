Aide gouvernementale pour soutenir l’autonomie des femmes

Le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 424 000$ pour un projet visant à accroître la participation des femmes à la vie démocratique et publique du pays.

C’est la députée de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, qui en a fait l’annonce mardi.

Ce financement sera attribué à la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick qui, de concert avec ses partenaires communautaires, veillera à identifier les barrières à l’équité salariale dans le secteur privé et à promouvoir des solutions.

«L’équité salariale est un droit de la personne reconnu internationalement. Il faut que ce droit devienne une réalité. Grâce à ce projet, nous pourrons travailler avec des partenaires et unir nos voix pour faire progresser l’équité salariale dans le secteur privé. C’est important car environ 66% des Néo-Brunswickoises qui occupent un emploi œuvrent dans ce secteur», a expliqué Johanne Perron, la directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick.

Les principaux partenaires du projet sont la New Brunswick South Central Transition House & Second Stage.Coalition, Inc. et Forté Communication. Les Services ruraux pour femmes victimes d’abus du Nouveau-Brunswick, UNIFOR, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et À Voix Égales collaboreront également au projet.

«Comme société, il est absolument primordial que nous travaillions à l’égalité entre les sexes. Plus nous encourageons les femmes et plus nous leur donnons les outils pour qu’elles puissent participer à la vie démocratique et publique de notre pays, plus elles prendront alors la place qu’elles se doivent d’occuper auprès de nos institutions et au sein de notre gouvernance. En appuyant de tels projets, nous lançons le message à toutes les femmes que leur implication est valorisée et estimée», a pour sa part indiqué Ginette Petitpas Taylor.