Pour en finir avec le blues du verglas

L’hiver vous accable et atteint votre moral? La santé mentale est un sujet qui vous concerne et vous souhaitez en apprendre plus sur les moyens de l’entretenir (ou de l’atteindre)? Le bien-être sous toutes ses formes est le thème d’une journée d’activités mise en place la semaine prochaine, à Néguac.

«La date est un hasard, mais ça tombe bien. Nous avons tous été ébranlés par les circonstances de ces dernières semaines», déclare Lucie Robichaud, coordonnatrice en éducation communautaire pour l’Association canadienne pour la santé mentale.

Samedi 18 février, l’organisme organise, en collaboration avec la Société culturelle de Néguac, la journée Wow, ça fait du bien, au centre scolaire communautaire La Fontaine.

«L’idée de ce rendez-vous est de donner des trucs et astuces aux gens pour qu’ils se sentent bien et qu’ils vivent sereinement», poursuit Lucie Robichaud.

Selon Juliette Breau Barrette, la présidente de la société culturelle de la municipalité, cette manifestation est aussi l’occasion de mettre l’accent sur les troubles de santé mentale et de les dédramatiser.

«La santé mentale est encore un sujet tabou de nos jours. On n’en connaît pas tous les symptômes. C’est complexe, il est primordial d’en parler.»

La journée se déroulera de 9h30 à 14h30. Plusieurs activités sont programmées. Andrée Jetté animera une conférence sur les bienfaits du rire. Le Dr Samuel Daigle, médecin de famille à Bathurst, dispensera ses conseils pour mener une existence heureuse et remplie de sens.

Brigitte Breau, quant à elle, donnera un cours de yoga. Le dîner est fourni. Tout ce qui est proposé est gratuit. Il est néanmoins nécessaire de s’inscrire pour participer.

«Ce matin (jeudi, NDLR), nous en étions à 127 inscrits. Il reste encore de la place», assure la coordonnatrice de l’Association canadienne pour la santé mentale.

Le théâtre Richard-Denys où se dérouleront les activités a une capacité d’accueil de 400 personnes. Les réservations doivent être enregistrées avant le 14 février.

Renseignements et inscriptions au 506-336-4932 ou par courriel: lucie.robichaud@gnb.ca.