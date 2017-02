Rien n’arrête les amateurs de moto et de VTT

Les amateurs de motos et de VTT ont rendez-vous à Moncton ce week-end. - Archives

Le Salon de la motocyclette et du VTT de Services de sports motorisés débarque au Colisée de Moncton ce week-end. En plus de kiosques mettant en vedette les produits de l’heure, les visiteurs auront droit à une série d’ateliers d’experts et des tirages.

Les amateurs de sensations fortes auront droit à un premier aperçu des modèles de motos de 2017, ce week-end à Moncton. Le 10e salon de la moto comprendra des nouveautés du côté des motocyclettes, des scooters, des véhicules tout terrain ainsi que des véhicules côte à côte, et ce, pour les plus grandes marques de l’industrie.

Plus de 10 000 passionnés franchissent les portes de l’événement chaque année.

«C’est l’occasion par excellence d’examiner de près les plus récents modèles de véhicules pour la route, la piste et le sentier, de s’asseoir sur les véhicules, de comparer les modèles et de parler aux experts de l’industrie», mentionne Neil Fardy, directeur du salon.

La populaire Académie de pilotage Yamaha pour jeunes est de retour cette année. Les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront s’initier au sport dans un environnement sécuritaire et supervisé. Ils recevront des instructions des experts de chez Yamaha, porteront de l’équipement de sécurité et prendront la piste pour tester leurs compétences.

Une célébration de femmes motocyclistes aura lieu vendredi soir lors de l’événement Toutes en moto. Le programme de la soirée comprend des démonstrations, diverses activités et la présence de célébrités du monde de la moto. De plus, les femmes auront accès au salon à moitié prix à partir de 17h.

L’expert Clinton Smout animera une des sessions d’information sur la conduite sur route de gravier, la façon de franchir les obstacles et les techniques de conduite à basse vitesse.

Le Salon de la motocyclette et du VTT sera lancé vendredi à 12h et se poursuivra jusqu’à 21h. L’exposition sera ouverte samedi, de 10h à 20h, et dimanche, de 10h à 17h.

Le salon est le seul de la tournée du promoteur Services de sports motorisés dans les Provinces atlantiques. Six autres villes canadiennes seront visitées, dont Vancouver, Toronto et Montréal.

Plus de renseignements sont disponibles sur Internet, au monctonmotorcycleshow.ca.