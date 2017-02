Des solutions au déclin démographique du Nouveau-Brunswick

Les données du recensement 2016 interpellent: le Nouveau-Brunswick se vide. La province est d’ailleurs la seule à souffrir d’une décroissance démographique. Quels remèdes permettraient de lutter contre ce phénomène?

De 2011 à 2016, le Nouveau-Brunswick a perdu 4 000 citoyens, soit 0,5% de sa population. Ses résidents continuent de vieillir: Statistiques Canada prévoit que les gens âgés de 65 ans et plus représenteront 22% de la population en 2026.

S’ils peuvent paraître abstraits, ces chiffres ont des répercussions bien réelles pour beaucoup de communautés. Alors que la population active diminue, certaines entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d’oeuvre qui freine leur développement.

Le vieillissement de la population entraîne des coûts supplémentaires pour le système de santé. La situation complique aussi la vie de nombreuses petites municipalités qui doivent financer leurs services avec une assiette fiscale toujours moins garnie.

Alors que doit-on faire? Sur la question, les experts sont unanimes: il ne faut pas croire à une recette miracle, mais plutôt tenir compte d’une multitude de facteurs.

Attirer davantage d’immigrants

Alors que la population du pays gonfle principalement grâce à l’immigration, le Nouveau-Brunswick peine à attirer de nouveaux arrivants.

L’été dernier, le gouvernement fédéral a dévoilé un programme pilote pour l’immigration en Atlantique. En vertu de cette entente signée, Citoyenneté et Immigration Canada acceptera chaque année l’entrée de 640 travailleurs supplémentaires et de leurs familles au Nouveau-Brunswick.

Pour Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, ce n’est pas encore suffisant. «Il y a des efforts qui sont fait, mais il faut aller plus loin. On est à la remorque de ce qu’il se fait ailleurs», dit-il.

«Il va falloir vendre nos régions et aller frapper aux portes des pays où on va trouver des immigrants qui vont vouloir venir occuper des emplois dans le domaine manufacturier, le secteur agroalimentaire ou celui des ressources naturelles.»

La province devra peut-être s’inspirer de l’Île du Prince-Édouard dont les efforts en matière d’immigration semblent avoir payé. En effet, sa population a grimpé de 1,9% depuis le dernier recensement, alors que celle du Nouveau-Brunswick chutait.

Majella Simard, professeur de géographie à l’Université de Moncton, rappelle cependant que miser sur l’immigration ne réglera pas complètement la crise démographique.

«Si on accroît le nombre d’immigrants, il faut s’assurer que ceux-ci ne se retrouvent pas tous à Fredericton, à Moncton et à Saint-Jean, fait-il remarquer. Il faut aussi qu’ils s’installent dans les petites villes et les milieux ruraux. Pour ça, on doit s’assurer qu’il y ait des emplois pour eux. Il faut donc qu’une politique d’immigration soit conjuguée à une politique de développement régional.»

Favoriser le développement économique des régions rurales

Il est difficile d’attirer des travailleurs étrangers et d’éviter l’exode des Néo-Brunswickois vers d’autres provinces lorsque l’économie n’est pas florissante. L’économiste Pierre-Marcel Desjardins invite le gouvernement Gallant à définir clairement une stratégie de croissance.

«Le dernier budget contient très peu d’éléments susceptibles d’avoir des répercussions économiques à moyen terme», juge-t-il. Selon lui, le gouvernement fédéral doit s’installer à la table et se doter d’un plan de croissance pour les régions rurales.

«Il n’y a pas de politique d’aménagement du territoire, pas de politique d’accroissement démographique, ni de politique de développement rural», renchérit Majella Simard. Réduire l’exode rural implique de maintenir les services en région, de lutter contre la pauvreté et d’opter pour une décentralisation administrative, explique-t-il.

La décision de construire à Campbellton le Centre provincial de traitement pour jeunes souffrant de problèmes de santé mentale va dans ce sens, ajoute le professeur de géographie.

«Mais quand on ferme des bureaux de Services Nouveau-Brunswick ou des écoles, ce n’est pas de nature à stimuler le peuplement. Il faut que toutes les actions aillent dans la même direction.»

Frédérick Dion croit de son côté qu’une partie de la solution réside dans la transformation des DSL en municipalités. «Il nous faut des moyens pour agir afin que nos communautés puissent prendre en charge leur développement.»

Il réclame lui aussi une politique de développement régional. «On voit nos régions se vider et on regarde les choses aller. Il faut passer à l’action», lance-t-il.

M. Dion cite en exemple la politique nationale de la ruralité adoptée par le Québec afin de soutenir les collectivités locales en région. «Ça a connu un certain succès pour ralentir l’exode et même renverser la vapeur dans certains cas. Ça a pris une politique très concrète de l’occupation du territoire et de mise en valeur des ressources des régions.»

Encourager la natalité

Au Nouveau-Brunswick, le renouvellement de la population n’est pas assuré. En 2015-2016, on comptait 6718 naissances pour 7036 décès. Selon Majella Simard, le gouvernement provincial devrait se doter d’une politique nataliste ambitieuse afin d’inverser cette tendance.

«Il pourrait s’agir de prestations pour les mères au foyer ou des mesures de réduction du temps travail pour celles qui sont sur le marché du travail. Ça pourrait être des crédits d’impôt pour les jeunes familles ou des programmes de congés parentaux», liste le professeur.

Des investissements massifs dans les centres de la petite enfance ou encore des mesures pour concilier le travail et la famille sont essentiels pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, estime M. Simard. «Ces politiques familiales ont une incidence plus significative sur le vieillissement que l’immigration qui n’est pas une solution pour contrer la dénatalité.»

Avec ses deux derniers budgets, le gouvernement libéral a justement doublé les fonds accordés au programme d’aide pour les services de garderie. «C’est un pas dans la bonne direction, ce sont des initiatives comme celle-là qu’il faut multiplier», commente Majella Simard.

L’économiste Pierre-Marcel Desjardins suggère quant à lui de s’inspirer de la France qui s’est engagée depuis longtemps dans une politique nataliste forte. Le taux de fécondité y est plus haut qu’ailleurs en Europe, notamment grâce aux mesures de soutien aux familles avec enfant.

Cela comprend des primes à la naissance, de l’aide au parent qui cesse partiellement ou totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant ou encore des réductions fiscales pour les familles nombreuses.