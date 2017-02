Un automobiliste a eu la frousse de sa vie jeudi matin, alors que sa voiture a raté une courbe et a fait une sortie de route.

Le véhicule s’est renversé et a fini sa course sur le toit. L’accident s’est produit sur la route 11, à Stonehaven, entre Grande-Anse et Bathurst.

Malgré tout, personne n’a été blessé ni même transporté à l’hôpital pour des soins, a indiqué un policier de la GRC sur place.