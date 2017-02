Les universités ont perdu un étudiant sur cinq

Le Nouveau-Brunswick voit le nombre de ses étudiants fondre plus vite qu’en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est le tableau sombre que dresse la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes (CESPM).

À la rentrée 2016, les universités de la province ont été confrontées à une baisse des inscriptions de 3,6% et ne comptent plus que 19 394 étudiants. Ce repli est plus important qu’en Nouvelle-Écosse (-1,7%) ou à l’Île-du-Prince-Édouard (-2%).

Depuis 10 ans, les inscriptions universitaires sont en baisse de 20,8% au Nouveau-Brunswick.

Alors que le nombre d’étudiants internationaux était à la hausse au cours des dernières années, il a chuté de 5,5 % en 2016. Le nombre d’inscriptions parmi les résidants du Nouveau-Brunswick est en baisse de 4,4%. Seul le nombre d’étudiants canadiens de l’extérieur des Maritimes est en hausse (+1,1%).

«Comme nous l’avons souligné au cours des dernières années, les diminutions du nombre d’inscriptions sont principalement attribuables au fait que de moins en moins de résidants des Maritimes choisissent de s’inscrire dans les universités de la région, observe Jean-François Richard, président de la CESPM.

«Il est vrai que la population d’étudiants potentiels dans la région diminue, mais nous avons également constaté qu’un plus faible pourcentage de cette population s’inscrit», ajoute-t-il.

En effet, seulement 16,7% des Néo-Brunswickois âgés de 18 à 24 ans fréquentent l’université. Cette tranche de la population est d’ailleurs de moins en moins nombreuse.

Les tendances des cinq dernières années montrent aussi que certains domaines d’études gagnent en popularité tandis que d’autres sont de plus en plus délaissés. Ainsi, les inscriptions en éducation (-39,8%) et dans les sciences humaines (-38,8%) se réduisent au profit des mathématiques et de l’informatique (+59,9%) ou de l’architecture et le génie (+12,3%).