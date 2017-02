Des vélos-pupitres pour étudier tout en évacuant le surplus d’énergie

On s’apprête à pédaler fort dans la classe de 5e de l’école Académie Notre-Dame de Dalhousie.

Les élèves de Mari-Claude Cyr avaient une belle surprise jeudi à leur arrivée en classe. Les deux vélos-pupitres sur lesquelles ils avaient travaillé au cours des dernières semaines étaient finalement prêt à être utilisés. Et tous, sans exception, étaient bien curieux d’en faire l’essai.

Qu’est-ce qu’un vélo-pupitre? Ni plus ni moins que ce que le nom indique, soit un vélo stationnaire doté d’une table. Il permet ainsi à l’élève de faire de l’exercice physique assis à son pupitre, dans sa salle de classe.

Le concept n’est pas nouveau en soi. Sur les marchés, on retrouve une multitude d’exerciseurs de bureaux, certains même conçus spécialement pour les établissements scolaires. «Mais ceux dotés d’une table sont très dispendieux», précise Mme Cyr.

Croyant aux vertus de ces exerciseurs, cette fervente pratiquante du recyclage a plutôt lancé l’idée à sa classe de créer ses propres vélos-pupitres.

«On a beaucoup d’élèves dans notre classe qui aiment bouger, et certains plus que d’autres. On a aussi des mordus du sport. C’est un défi d’essayer de garder l’attention de jeunes qui ne pensent qu’à bouger. Ce type d’engin leur permet donc de dépenser leur surplus d’énergie et de s’aérer le système», explique-t-elle.

Après s’être renseignée, celle-ci a découvert que l’école possédait deux vieux vélos stationnaires. Elle a donc pensé à convertir ceux-ci en exerciseur maison.

«On en a fait un projet de classe et même un partenariat avec l’école secondaire Aux quatre vents, car ça prenait quelques ajustements plus techniques, dont de la soudure. Ce sont eux qui ont pris de vieux pupitres et qui les ont incorporés aux vélos. Nos élèves les ont quant à eux peinturés et ils ont apporté quelques modifications», souligne l’enseignante.

Maintenant que les vélos sont en place, cette dernière a bien hâte de voir ce qu’ils apporteront en terme d’amélioration au niveau de la concentration.

«C’est un essai, mais si on se fie à la littérature – car ça s’est fait ailleurs et de plusieurs autres façons également – les effets sont positifs», dit-elle.

Si l’expérience s’avère un succès, Mme Cyr ne ferme pas la porte à une augmentation du nombre de vélo-pupitre dans l’école.

On pédale aussi à LER

Dans l’école élémentaire anglophone voisine, on pédale déjà depuis un moment. L’établissement possède en effet cinq vélos stationnaires dans cinq classes différentes. À la différence de ceux construits à l’AND, on n’y retrouve toutefois pas de table fixe. Les élèves utilisent plutôt une table portative au besoin.

«Il s’agit de vélo d’autorégulation. Ils sont à la disposition des élèves qui, pour des raisons diverses, ont un trop-plein d’énergie, sont anxieux ou doivent se défouler afin de se remettre les idées en place», exprime la directrice de l’établissement.

En plus de ces cinq vélos, on retrouve également à cette école un «deskcycle», soit une sorte de mini elliptique qui s’insère sous un pupitre.

«Et ça fonctionne. Les résultats sont là, les enseignants nous le disent. Ils adorent ce petit ajout dans leur salle de classe », ajoute-t-elle.