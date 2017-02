Vivre avec une maladie de l’oeil: des défis constants

À première vue, il est impossible de deviner que Roger Vienneau, résidant de Nigadoo, souffre de la maladie dégénérative de l’œil appelée rétinite pigmentaire. Il profite de cette Semaine de la canne blanche pour attirer l’attention sur les défis quotidiens auxquels font face ceux qui sont atteints par cette affection génétique encore mal connue.

La rétinite pigmentaire se caractérise par une perte progressive de la vision jusqu’à la cécité. Cette maladie est incurable.

«Elle affecte en premier la vision nocturne. Ensuite, tu perds la vue périphérique jusqu’à la cécité. Il faut toujours faire attention à ce qui t’entoure, c’est-à-dire en haut, en bas, à droite, à gauche. Tu vois juste ce qu’il y a en avant de toi», détaille Roger Vienneau, âgé de 29 ans.

«Prenons l’exemple d’une pancarte à terre où il est écrit «plancher mouillé». Si je ne fais pas un balayage assez large de mon environnement, je m’accroche dedans. J’ai souvent eu des regards qui voulaient dire «comment tu fais pour ne pas voir cette pancarte jaune?». Aussi, comme je ne vois pas sur les côtés, c’est facile pour moi de percuter les gens. Et comme c’est un handicap invisible, les gens ne savent pas», explique-t-il.

Préposé dans un foyer de soins pendant six ans, il n’a pas eu d’autres choix que d’amorcer un changement de carrière, sa mobilité étant trop limitée pour continuer à exercer dans ce domaine.

Il suit depuis septembre le programme en administration des affaires au CCNB-Campus de Bathurst. Mardi, il a saisi l’occasion pour sensibiliser la population étudiante au lot quotidien des gens comme lui, en organisant une séance d’informations dans l’établissement.

«Depuis septembre, ce n’est pas évident d’expliquer aux étudiants ce que j’ai, pourquoi je me cogne partout et que je ne vois pas dans la noirceur. C’est pourquoi j’ai décidé de faire une exposition sur le sujet. La maladie n’est pas très connue donc j’essaie d’en parler le plus possible», souligne le jeune homme.

L’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) propose différents services aux personnes souffrant de rétinite pigmentaire. L’organisme possède des bureaux à Bathurst, Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

«Nous offrons de la thérapie, si jamais les gens ont de la difficulté à s’adapter à leur perte de vision. Nous avons quelqu’un qui s’occupe de la vie indépendante pour aider à faire le ménage, à manger au domicile. Nous avons aussi un service d’orientation et de mobilité pour les gens qui veulent marcher, voyager dans leur environnement en se sentant en sécurité, soit avec leur reste de vision ou avec une canne», liste Dominique Manuel, spécialiste en orientation et mobilité au sein de l’INCA.

«Nous aidons aussi pour l’entraînement d’un chien guide s’ils veulent se rendre à ce point. Et nous avons un service de technologies adaptées pour ceux qui veulent utiliser leur ordinateur ou téléphone intelligent», précise Mme Manuel.

Même dans le cadre de sa formation, Roger Vienneau doit contourner certains obstacles.

«Je porte au cou un appareil avec des lumières pour les cours enseignés avec PowerPoint. Mes enseignants me donnent des notes avec des plus gros caractères, mais ce n’est pas toujours évident. Il faut que les lumières de la salle de classe soient allumées.»

La rétinite pigmentaire touche environ un Canadien sur 3500.