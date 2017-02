Une équipe de sculpteurs sur neige s’illustre

Voici la sculpture Prise du jour réalisée par Monette Léger et son équipe au Bal de neige à Gatineau. - Photo Gracieuseté

L’équipe des SnowHackers de Shediac a remporté la Mention des Artistes au Bal de Neige à Gatineau dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Seulement cinq équipes du Canada ont été choisies pour représenter leurs régions dans cette compétition nationale de sculpture sur neige: le Grand Nord (Yukon), l’Ouest canadien (C.-B.), les Prairies (Manitoba), le Centre (Québec) et la région de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick). C’est l’équipe composée de Léandre Thibodeau, de Charles Léger et de la capitaine Monette Léger qui a été sélectionnée pour représenter l’Atlantique. Au terme de quatre jours et demi de travail sans relâche, l’équipe a récolté la Mention des Artistes.

«Quel bonheur et quel honneur de représenter l’Acadie et l’Atlantique à la Compétition nationale du Rendez-Vous Bal de Neige 2017!», a exprimé Monette Léger.

La Mention des Artistes est un prix spécial déterminé par les équipes de sculpteurs participantes. Intitulée Prise du jour, la sculpture des SnowHackers, haute de 18 pieds par 12 pieds de largeur et 12 pieds de profondeur, constitue le projet de sculpture le plus complexe à ce jour, réalisé par Monette Léger et son équipe.