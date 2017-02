OpenTable dévoile la liste des restaurants les plus romantiques

À quelques jours seulement de la Saint-Valentin, le site Web de réservation de restaurants OpenTable a dévoilé la liste des 100 restaurants les plus romantiques au Canada.

L’Ontario peut se targuer d’avoir le plus grand nombre de restaurants figurant sur la liste avec pas moins de 46 établissements propices aux célébrations de la fête des amoureux.

Ces choix reflètent les opinions exprimées dans plus de 480 000 critiques soumises par des utilisateurs vérifiés du site OpenTable sur plus de 1 900 restaurants au Canada.

Un seul restaurant ayant pignon sur rue au Nouveau-Brunswick a réussi à se glisser dans cette liste des tables les plus romantiques, soit le Keg Steakhouse, situé sur la rue Main à Moncton.

Il faut souligner qu’aucun restaurant du Nouveau-Brunswick ne figurait sur cette liste en 2016, les établissements de la province ayant été complètement écartés du palmarès.

«Offrant une atmosphère intime, des menus savamment préparés et un accueil exceptionnel, les restaurants sur cette liste sont d’excellents choix pour déguster des mets de choix l’un des jours les plus romantiques et les plus occupés de l’année», a indiqué par voie de communiqué Ziv Schierau, chef des comptes nationaux chez OpenTable Canada.

La centaine de commentaires de personnes ayant gouté au menu du Keg Steakhouse font surtout état de la qualité du service et du professionnalisme des employés du restaurant.

L’endroit affiche d’ailleurs déjà complet le 14 février, même à des heures de repas aussi inhabituelles que 16 heures ou encore 23h30.

En plus de dévoiler la liste des 100 restaurants les plus romantiques du Canada, OpenTable a publié des données qui révèlent la manière dont les Canadiens effectuent leur réservation et mangent à la Saint-Valentin.

L’an dernier, 45 pour cent des clients canadiens ont attendu à la semaine précédant la Saint-Valentin avant d’effectuer leurs réservations.

Signe des temps, 42 pour cent des réservations effectuées au Canada en 2016 pour la Saint-Valentin ont été effectuées au moyen d’appareils mobiles.