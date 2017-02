Une autre tempête se dirige vers la province

Alors qu’une tempête hivernale vient de balayer le Nouveau-Brunswick, Environnement Canada prévoit qu’une seconde bordée de neige touchera la province la semaine prochaine.

Les Néo-Brunswickois n’ont pas fini de pelleter. La semaine prochaine commencera par une tempête similaire à celle qu’a connue la province dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Une autre système météorologique important viendra affecter nos régions dimanche soir et pour la journée de lundi. Le gros de la tempête sera lundi matin», explique Claude Côté, météorologue d’Environnement Canada.

Entre 25 et 35 cm de neige sont attendus dans la moitié sud de la province tandis que 5 à 15 cm devraient tomber dans le Nord.

Les températures seront situées entre 0 et -5°C, accompagnées de fortes rafales de vent par endroits.

«Ce système va se développer le long de la côte Est américaine et passera au sud de la Nouvelle-Écosse. Il va nous apporter de l’air beaucoup plus doux et des précipitations sous forme de neige. Il devrait se déplacer très lentement et durer plus longtemps que celui de jeudi soir», ajoute Claude Côté.

«Toutes les indications montrent que les régions de Sussex, Saint-Jean et Moncton seront les plus affectées.»

De faibles chutes de neige sont prévues pour la journée de samedi. La tempête touchera d’abord le sud-ouest du Nouveau-Brunswick dimanche soir avant de s’étendre au reste de la province.