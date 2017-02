Le tour de force de Saint-Isidore et Grande-Anse

La légère hausse de population à Saint-Isidore, dans la Péninsule acadienne, n’est pas nécessairement le fruit du hasard. Depuis quelques années, la petite municipalité redouble ses efforts pour attirer de nouveaux résidants.

Saint-Isidore, dans la Péninsule acadienne, fait partie d’un petit groupe de municipalités en milieu rural dans le nord de la province à avoir connu une légère hausse de sa population. Selon le recensement 2016, le nombre d’habitants est passé de 748 personnes à 764. Pourtant, comme plusieurs autres communautés de la province, le taux de natalité est faible et la population est vieillissante.

Il y a quelques années, la municipalité a commencé à offrir un panier d’accueil rempli de bons d’achat et de chèques-cadeaux d’une valeur de 5000$ aux personnes qui se construisent une nouvelle résidence dans la communauté. Les entreprises de la région y ont participé en grand nombre. Le programme «Viens t’installer chez nous» a connu un certain succès, car 18 nouvelles ont été construites au cours des dernières années, indique Oscar Roussel, maire de Saint-Isidore.

«Les paniers étaient destinés à des nouvelles personnes qui arrivaient dans le village. Quelqu’un qui habitait déjà à Saint-Isidore n’était pas éligible.»

Le panier d’accueil ne sera pas offert cette année, mais les élus ont l’intention de continuer à offrir des incitatifs pour encourager de nouveaux arrivants à se construire une maison dans la municipalité. Rien n’a encore été concrétisé, mais le village pourrait par exemple, accepter de couvrir les frais nécessaires pour raccorder une nouvelle maison au système d’égouts.

Le maire Roussel est persuadé qu’une petite municipalité comme la sienne doit activement recruter de nouveaux résidants si elle veut continuer d’augmenter sa population et offrir des services de base.

«On est à environ 15 minutes de Tracadie où il y a plus d’infrastructures. On ne peut pas attirer des gens ici en leur disant que nous avons un hôpital et une polyvalente. Il n’y a pas d’hôpital ou de polyvalente ici. Les jeunes familles souhaitent être près de ce genre d’établissement et je les comprends, mais avec des incitatifs, nous pouvons nous présenter comme un genre de banlieue. On a des beaux espaces verts, des parcs, une école. Les services de base sont en place, mais parfois ce n’est pas suffisant. C’est pour ça qu’il faut trouver des petits incitatifs pour encourager les gens à s’établir.»

Grande-Anse veut poursuivre sur sa lancée

Réginald Boudreau, maire de Grande-Anse, était surpris d’apprendre que la population de sa municipalité a fait un bond spectaculaire de 21,8% et s’élève à 899 personnes.

«Je ne m’attendais pas à ça, c’était une surprise. Beaucoup d’endroits perdent de la population, nous avons eu une hausse importante. Je pense que c’est relié à la qualité de vie à Grande-Anse.»

Le Village n’avait pas élaboré une stratégie particulière pour connaître cette croissance, mais le conseil municipal entend profiter de cette situation pour continuer dans cette lancée.

«Nous sommes en train de développer une politique d’accueil pour les nouvelles familles. Il y en avait une qui avait été adoptée par l’ancien conseil, mais nous voulons l’améliorer. Par exemple, d’ici un an ou deux, nous voulons revitaliser nos parcs, donc début mars, je vais rencontrer les jeunes parents pour savoir ce qu’ils veulent voir dans les parcs. Tant qu’à revitaliser, nous voulons que ça corresponde aux besoins des jeunes familles.»

«On veut que ça continue et que ça se développe. On veut que les gens trouvent toutes sortes de choses agréables à faire qui vont leur apporter une qualité de vie intéressante.»

Lamèque ne restera pas les bras croisés

Ailleurs dans la Péninsule acadienne, Lamèque peut se compter moins chanceuse. La municipalité a perdu 10% de sa population entre 2011 et 2016. Le maire Jules Haché n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Un certain espoir pointe même à l’horizon, dit-il. Une politique d’accueil a été mise en place il y a quelques années.

Les incitatifs varient selon le cas, explique M.Haché, mais de nouveaux résidants pourraient, par exemple, être admissibles à un remboursement de leurs taxes foncières et les taxes d’eau et d’égout.

Même si la ville compte maintenant seulement 1285 habitants, plusieurs mettent la main à la pâte pour inverser le cours des choses, estime le maire. Au cours des dernières années, de nombreuses nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes et d’énormes efforts sont déployés pour donner un nouveau souffle au secteur touristique.

«Entre 30 et 35 maisons ont été achetées au cours des dernières années dans la municipalité. La majorité des acheteurs sont de jeunes couples. D’autres maisons ont été vendues ailleurs sur l’île. À long terme, on espère que ça va donner des résultats, surtout si les enfants décident de vivre ici lorsqu’ils seront grands, mais c’est toujours ça le défi.»