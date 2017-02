Marc-André Charron, Joëlle Tougas et leur petite Juliette de 3 ans profitent des joies de l'hiver au Club plein air de Caraquet. Du soleil et de la neige, le mélange idéal pour profiter des joies de la glisse en famille! - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

L’hiver est dans tous les esprits. Et pour cause, nous l’endurons au quotidien. Celui-ci est-il différent des mortes-saisons habituelles? Comment est-il perçu? Pour le savoir, nous avons interrogé un expert et des Néo-Brunswickois.

Relevés à l’appui, cet hiver 2016-2017 n’a, pour l’heure, rien d’extraordinaire. En décembre, les températures ont été un peu plus froides que les normales saisonnières; en janvier, elles ont été légèrement au-dessus de ces références.

La neige est timidement au rendez-vous.

«On devrait en avoir plus d’un mètre au sol. Là, nous en sommes à 70, voire 80 cm», renseigne Jean-Marc Couturier.

Le météorologue d’Environnement Canada l’affirme. «C’est un hiver tranquille, plutôt facile.»

La tempête de pluies verglaçantes du 25 janvier, qui a entraîné de lourdes conséquences en particulier dans la Péninsule acadienne, reste le fait marquant de cette saison. Mais elle ne déroge à aucune règle.

«À chaque hiver, il y a une période de redoux accompagné d’un épisode de verglas. Ce qui a cependant été différent cette fois-ci, c’est que cela était combiné à de grands vents. Ça a facilité l’accumulation de glace sur la végétation et sur les infrastructures», poursuit Jean-Marc Couturier.

On est loin de l’hiver 2014-2015 où des records de froid et de précipitations de neige avaient été battus.

L’hiver ne fait que débuter

Marc-André Charron et Joëlle Tougas ont le sentiment que l’hiver comme ils l’entendent commence seulement.

«Ça prend de la bonne neige pour s’amuser dehors et de belles journées ensoleillées comme aujourd’hui (dimanche, NDRL)», témoigne cette Québécoise installée à Moncton avec son conjoint et Juliette, leur petite fille de trois ans, depuis l’été dernier.

«En novembre, c’était gris. Il pleuvait tout le temps. C’était déprimant. Et en décembre, on n’avait pas de neige», se souvient Marc-André.

À Moncton, la crise du verglas les a légèrement affectés.

«C’est quand on est venu dans la Péninsule qu’on a compris ce qu’il en était. Ça m’a rappelé le Québec en 1998. On était dans une zone sinistrée. C’était intense», commente Joëlle.

Passé ces imbroglios météorologiques, ils ont l’intention de profiter des plaisirs de l’hiver. Et ils ne sont pas les seuls. Les motoneigistes s’en donnent à cœur joie.

Conditions idéales

Celles et ceux qui vivent à côté des pistes et sentiers l’attestent, ils entendent les moteurs vrombir en ce moment. Parfois, jour et nuit. Les vététistes aussi sont à la fête.

«Les conditions sont idéales, considère Jacques Ouellette, coordonnateur développement à la Fédération des véhicules tout terrain du Nouveau-Brunswick. Les bordées de neige sont en milieu de semaine. Ce qui nous laisse quelques jours pour damer les sentiers avant le week-end. On a maintenant du froid intense et de la bonne neige.»

La saison avait pourtant mal débuté. L’absence de gel au sol par endroits avait retardé l’ouverture de certains clubs. Les quadistes ont de quoi espérer porter leurs chaudes combinaisons dans l’habitacle de leur engin jusqu’à la fin mars.

«Et peut-être jusqu’à début avril», souhaite Jacques Ouellette.

Ce contexte favorable rapporte à la fédération. Les demandes de permis sont en nette augmentation.

«De ce que je sais, des détaillants manquaient de matériel pour en distribuer. On va très certainement dépasser notre chiffre record de 2015 qui était de 1395.»

À Néguac, Léo-Paul Savoie savoure également l’hiver. Son truc, c’est le ski de fond. Seul regret pour lui, le club de la municipalité dont il était le président n’a pas rouvert ses portes.

«L’année dernière, on n’avait que trois membres. C’était pas rentable. C’est moi qui m’occupais de tout et j’étais bénévole.»

À quoi peut-on s’attendre, sur le plan météo, pour les semaines à venir?

«Le froid qui s’est installé ces derniers jours persistera cette semaine. Il sera suivi d’un redoux», annonce Jean-Marc Couturier.

Les conditions propices à une possible autre tempête de pluies verglaçantes…