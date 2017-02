Congrès mondial acadien 2019: déjà à mi-chemin!

Mine de rien, la période de temps séparant le Congrès mondial acadien 2014 à celui de 2019 est déjà rendue à mi-chemin.

Mis en place en décembre 2014, le comité organisateur de l’évènement s’active depuis plus de deux ans afin de bâtir la programmation du 6e Congrès mondial acadien, qui se tiendra du 10 au 24 août 2019 au sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Tout se déroule bien en ce qui a trait à l’échéancier prévu, on suit notre plan d’action», affirme d’entrée de jeux Claudette Thériault, présidente du comité organisateur du CMA 2019.

Cette dernière a indiqué à l’Acadie Nouvelle que l’organisme en charge de préparer ce grand rassemblement de la culture et de la diaspora acadienne s’affairait actuellement à visiter et à analyser les différents sites qui pourraient accueillir la multitude d’évènements qui seront au programme.

Très peu d’informations concernant la programmation sont pour l’instant disponibles.

Le comité organisateur pourrait toutefois dévoiler plus tard cette année certains détails de cette programmation et peut-être même l’identité du porte-parole du CMA 2019 qui va succéder à Roch Voisine.

«Il reste encore quelques détails relatifs au budget à régler. Une fois que ce sera fait, on sera un peu plus en mesure d’avoir un aperçu de l’ampleur des festivités», a indiqué Claudette Thériault.

Il est déjà cependant assuré que le spectacle d’ouverture se tiendra à Abram-Village, dans la région Évangéline de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les autres grands évènements du CMA 2019, soit la Fête nationale des Acadiens et les cérémonies de fermeture auront respectivement lieu à Dieppe et à Shediac.

«Outre la programmation à bâtir, il nous reste encore à rencontrer les communautés et nos partenaires à l’Île-du-Prince-Édouard et au sud-est du Nouveau-Brunswick et à finaliser notre stratégie de marketing», a indiqué la présidente du comité organisateur du CMA 2019.

Celle-ci a indiqué que certaines personnes avaient déjà procédé à la location de chalets en prévision de l’évènement, même si celui-ci ne prendra son envol que dans 30 mois.

«Afin de faciliter les déplacements des participants, l’ensemble des activités du CMA 2019 sera présenté à l’Île-du-Prince-Édouard durant les premiers jours avant de se déplacer au Sud-est du Nouveau-Brunswick par la suite. Ça évitera aux gens de devoir emprunter le pont de la Confédération tous les jours pour assister aux activités», explique Claudette Thériault.

Le comité organisateur de l’évènement peut se targuer de compter sur une équipe formée de personnes qui ont déjà goûté à l’aventure du Congrès mondial acadien, comme Éric Haché (logistique), François Émond (programmation) et Vaughne Madden (direction générale).