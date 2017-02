Domaine des Bâtisseurs: les familles portent leurs doléances à Fredericton

Des représentants des familles se rendront sous peu à Fredericton pour discuter de la qualité des services offerts aux résidents du Domaine des Bâtisseurs d’Edmundston avec des intervenants du ministère du Développement social. Ils réclament toujours l’ajout de personnel pour remédier à la situation.

Une pétition pour l’amélioration des services auprès des bénéficiaires sera lancée sous peu. Le porte-parole du comité des familles, Guildo Thibodeau, a indiqué que l’on profitera de cette rencontre pour en faire part aux représentants du ministère.

«Le nouvel édifice construit est beaucoup trop vaste pour le nombre de personnes qui y travaillent. Nous souhaitons justement que le gouvernement débloque des fonds pour ajouter des employés», a dit M. Thibodeau.

Le Domaine des Bâtisseurs, inauguré en décembre 2015, a été construit au coût de 48 millions $. Il est né de la fermeture du Foyer Saint-Joseph de Saint-Basile et de la section foyer de soins de la Villa des Jardins d’Edmundston.

Il accueille 180 résidents, soit 24 de plus que dans les deux anciens établissements réunis. Ils sont répartis en six maisonnées d’une capacité de 30 lits chacune. Près de 300 personnes y travaillent.

La direction du Domaine des Bâtisseurs reconnaît que les employés perdent beaucoup de temps dans leurs déplacements à l’intérieur du vaste édifice.

Lors d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle peu avant la fin de l’année, son directeur, David Couturier, a fait savoir que selon le calcul de la superficie, le nouvel édifice serait 250% plus grand (deux fois et demie) que les espaces occupés à l’ancien Foyer Saint-Joseph et dans la portion foyer de soins de la Villa des Jardins.

Guildo Thibodeau se range derrière cette statistique.

«Un employé dit avoir marché l’équivalent de 11 kilomètres lors d’une journée de travail. Il est évident que c’est un foyer de soins trop gros. Il faut arrêter d’en faire une affaire de chiffres et agir. Je le dis, c’est comme un gros hôtel où il manque d’employés. Ça prend du personnel additionnel pour donner une meilleure qualité de services aux bénéficiaires. Les employés font ce qu’ils peuvent mais ils ne sont pas assez nombreux», a ajouté M. Thibodeau.

Les familles ont exprimé leurs frustrations lors d’une récente rencontre publique. Elles s’offusquent du fait qu’il n’est pas rare, selon elles, que les bénéficiaires doivent attendre de longues minutes avant de recevoir la visite d’un préposé ou de retourner à leur chambre après un repas. Le ministère a récemment fait son analyse des lieux.

Pour remédier à la situation, la direction du Domaine des Bâtisseurs réclame l’attribution de postes additionnels auprès du ministère.

En menant sa propre étude, elle en est venue à la conclusion que les normes gouvernementales concernant l’attribution de postes doivent être modifiées.

À l’automne 2016, l’établissement a publié des offres d’emploi afin de se créer une banque de candidatures pour des postes d’infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux soins.