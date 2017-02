Verglas: la crise a permis de solidifier des liens entre Lamèque et Miscou

Norma Aubut, secrétaire de la table ronde communautaire pour le regroupement des îles Lamèque et Miscou. - Archives

La crise du verglas a au moins eu un avantage sur les îles Lamèque et Miscou. Elle a permis aux résidants des deux îles d’unir leurs forces lors d’un moment difficile, fait remarquer Norma Aubut, secrétaire de la table ronde communautaire pour le regroupement des îles Lamèque et Miscou.

«J’ai travaillé comme bénévole au centre des opérations des mesures d’urgence à Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Les deux premiers jours, nous étions à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, mais par la suite on est allé rejoindre le groupe qui travaillait à partir de Lamèque. Les coordonnateurs des deux municipalités se sont assis ensemble et ça n’a pas pris de temps pour que les services soient offerts aux gens de tout le territoire. Il n’était pas question de laisser tomber les gens, puis effectivement on a vu des gens travailler ensemble», dit-elle.

La paroisse de Saint-Pierre, qui regroupe les cinq communautés chrétiennes des îles, a joué un rôle important lors de la crise. Un centre de réchauffement et d’hébergement a été aménagé dans le sous-sol de l’église de Lamèque et le presbytère a été transformé en banque alimentaire. Des gens de toute la région ont eu recours aux services.

Deux îles, une communauté

Le groupe Deux îles, une communauté organise une deuxième série de rencontres publiques pour présenter à la population la proposition finale de l’étude de faisabilité. Les réunions ont lieu du 13 février au 1er mars dans différentes localités.

Un plébiscite aura lieu en mai 2017. L’objectif est de créer une nouvelle communauté rurale en regroupant les municipalités de Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et dix DSL (Cap-Bateau, Petite-Lamèque, Pigeon-Hill, paroisse de Ste-Cécile, Haut-Lamèque, paroisse de Shippagan, Miscou, Pointe-Canot, Coteau-Road et Pointe-Alexandre).

«Nous allons présenter un sommaire de l’étude finale et répondre aux questions. Notre but est que les gens viennent chercher de l’information. (…) Le vote est un droit fondamental pour chaque citoyen, les gens ont le droit de se prononcer sur le projet. C’est une décision importante qui va avoir un impact sur l’avenir de leur communauté. C’est important que les gens viennent s’informer sur les enjeux», dit Norma Aubut.

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est dit prêt à accorder un appui financier supplémentaire de 280 344$ aux DSL des îles Lamèque et Miscou, à condition qu’une majorité d’entre eux appuient le projet de regroupement municipal. L’argent serait tiré du Fonds de la taxe sur l’essence. L’argent permet de financer des projets de construction et de réparation d’infrastructure. Actuellement, ces fonds sont versés seulement aux municipalités de la province.

Selon Mme Aubut, le fait de recevoir cet argent permettrait aux DSL de chercher encore plus de subventions.

«À la Société de développement régional, pour chaque dollar donné en subvention, l’organisme qui en fait la demande doit être prêt à investir un dollar aussi, donc c’est du 50/50. Le 280 000$ permettrait aux anciens DSL d’aller chercher plus de sous pour développer des projets intéressants. Les deux municipalités reçoivent déjà leur part.»

Les données récentes du recensement 2016 sont également un signe qu’il est temps d’agir, croit Mme Aubut. La population a chuté dans l’ensemble des communautés des îles Lamèque et Miscou à l’exception de la paroisse de Saint-Cécile, qui compte 732 résidants, soit trois de plus par rapport à 2011.

«C’est la tendance depuis 2001, mais c’est aussi un signe qu’il faut se regrouper. La taille de nos communautés diminue. Qu’est-ce qu’on peut faire quand on est petit, alors qu’on peut tous unir nos forces?»

Horaire des rencontres

DSL Pointe-Alexandre, Petite-Lamèque, Pointe-Canot, Haut-Lamèque et partie du DSL de

paroisse Shippagan (vers Savoy Landing) : le lundi 13 février 2017 à 19h au sous-sol de l’église de Lamèque

Ste-Marie-St-Raphaël : le mercredi 15 février 2017 à 19 h au centre des Chevaliers de Colomb.

DSL de Miscou : le lundi 20 février 2017 à 19 h à l’église de Miscou.

Ville de Lamèque : le mardi le 21 février 2017 à 19 h à l’hôtel de ville.

DSL de Ste-Cécile et Paroisse Shippagan : le mercredi 22 février 2017 à 19 h au centre

communautaire de Ste-Cécile.

DSL de Pigeon Hill, Coteau Road et Cap Bateau : le lundi 27 février 2017 à 19 h au sous-sol del’église de Pigeon-Hill.

Comités consultatifs des DSL, conseils municipaux, entreprises et organismes communautaires : le mercredi 1er mars 2017 à 19 h au Club de l’âge d’or de Lamèque