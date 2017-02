Achat de l’Académie Sainte-Famille: des pourparlers en cours

La Municipalité régionale de Tracadie pourrait bientôt devenir propriétaire de l’Académie Sainte-Famille, un bâtiment historique érigé il y a plus d’un siècle.

Des pourparlers ont lieu présentement entre des représentants municipaux et l’Association des Anciens et Amis de l’Académie Sainte-Famille (AAASF), le propriétaire actuel de l’édifice. Les premières discussions remontent au printemps 2015, explique Jean-Eudes Savoie, président de l’organisme. Les membres du comité ont sollicité l’appui du maire de l’époque, Aldéoda Losier. Il était ouvert à l’idée. Le nouveau maire, Denis Losier, est également ouvert aux discussions.

«C’est le seul bâtiment patrimonial d’envergure à Tracadie. J’ai cru comprendre que les citoyens veulent quand même la conserver. Si on veut garantir sa survie, il y a une réflexion à faire, à savoir si la municipalité ne peut pas aider et assurer la survie de ce beau bâtiment. C’est l’exercice en cours et je dirais que les discussions en ce moment sont positives», dit Denis Losier.

Plusieurs organismes locaux occupent des bureaux dans l’édifice. Une salle de spectacles a été ouverte en 2016 au troisième étage. Avec le temps, la gestion est devenue de plus en plus exigeante pour les bénévoles, indique Jean-Eudes Savoie.

«Notre intérêt est d’assurer la viabilité à long terme de l’Académie. Avec l’augmentation des locaux disponibles vient une augmentation du nombre de locataires et de l’achalandage.»

«Chaque semaine, je donne entre 20 à 25 heures de mon temps. Ce n’est pas la difficulté de la tâche, mais plutôt qu’elle est accaparante. On est limité dans ce qu’on peut faire.»

Plusieurs étapes

Des étapes importantes doivent toujours être franchies. Le conseil municipal de Tracadie doit notamment adopter une résolution pour adopter le plan de cogestion proposé par l’AAASF. Si la transaction se réalise, la Municipalité régionale de Tracadie deviendrait l’unique propriétaire de l’Académie Sainte-Famille. Le mode de gestion serait toutefois appelé à changer.

«Ça implique qu’il y aurait dorénavant une ressource humaine associée à la gestion quotidienne», explique Jean-Eudes Savoie.

Le maire Denis Losier justifie son intérêt par le fait que la municipalité accorde déjà beaucoup de subventions à des organismes locaux qui sont installés dans l’Académie Sainte-Famille. Souvent, cet argent sert à couvrir les frais de location.

«Ça représente un montant significatif par mois. Si on calcule tous les coûts, on s’aperçoit que la facture à la fin de l’année n’est pas tellement élevée. C’est certain que ça donnerait un nouveau souffle», précise le maire.

Selon Jean-Eudes Savoie, les frais d’entretien s’élèvent à environ 150 000$ par année, mais ils pourraient augmenter à mesure que le taux d’occupation prend de l’ampleur.

«Par exemple, en mai 2016, les locaux du 3e étage sont devenus un espace culturel. Ce sont des dépenses accrues en terme de chauffage et l’électricité. Ça coûte un peu plus.»

L’Académie Sainte-Famille a été fondée en 1912 par les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Leur présence à Tracadie remonte toutefois au milieu du 19e siècle. Elles sont arrivées de la région de Montréal pour s’occuper des lépreux du lazaret de la région. Au fil des années, le rôle des Religieuses s’est élargi et elles ont commencé à s’occuper de l’éducation des jeunes. L’édifice a principalement servi d’établissement d’enseignement jusqu’en 1967.

Il y a près d’une décennie, l’endroit a connu des difficultés. Le prévôt des incendies a condamné le bâtiment patrimonial pour des raisons de sécurité. Des dons de la communauté et d’entreprises ainsi que des subventions gouvernementales ont permis aux propriétaires d’investir plus de 1 million $ pour remettre l’édifice aux normes.