Les coups de cœur du magazine Horizon au Nouveau-Brunswick

Les ployes et les bières artisanales d’Edmundston sont des incontournables selon Horizon Travel & Lifestyle. - Gracieuseté

Les villes de Moncton, Fredericton, Miramichi et Edmundston figurent dans le palmarès des 25 destinations vacances à privilégier en 2017, selon le magazine nord-américain Horizon Travel & Lifestyle.

Le magazine a dressé cette liste de destinations canadiennes par excellence en insistant sur la beauté naturelle des forêts et des lacs et l’attrait que peuvent représenter les centres de ski, les sites de camping et les repas de fruits de mer.

Horizon Travel & Lifestyle écrit que «Moncton a vraiment tout à offrir et il est facile de tomber amoureux de cette charmante ville».

Le magazine poursuit en parlant d’un endroit qui est idéal pour ceux qui aiment s’adonner aux séances de magasinage et pour les familles qui peuvent s’éclater au parc aquatique Magic Mountain avant de s’offrir un repas gastronomique.

Au sujet de la capitale provinciale, Horizon Travel & Lifestyle estime que les marchés publics locaux, le Festival Harvest Jazz and Blues et le festival d’hiver Frostival valent le détour.

Le coup d’envoi de cette grande fête hivernale a d’ailleurs été donné ce jeudi à Fredericton.

«Ne laissez pas la taille de cette petite ville francophone vous tromper, Edmundston a une grande personnalité!», peut-on également lire dans le magazine.

La publication estime qu’Edmundston a toujours des événements et des festivals qui offrent aux visiteurs des expériences de voyage uniques.

L’industrie agroalimentaire avec ses ployes et ses bières artisanales en vedette, la rivière Verte, la piste cyclable et le Diner en blanc sont des incontournables selon Horizon Travel & Lifestyle.

La Ville de Miramichi s’ajoute à la liste d’endroits à découvrir au Canada, principalement en raison de la pêche au saumon mondialement célèbre et de la variété de plats de fruits de mer uniques offerts sur les terrasses au bord du fleuve.