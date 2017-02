De nouvelles lois donneront bientôt plus de pouvoirs aux municipalités

Le gouvernement provincial s’apprête à déposer deux nouvelles lois réclamées depuis longtemps par les municipalités pour leur donner davantage de liberté dans la gestion de leurs affaires.

L’Acadie Nouvelle a appris d’une source gouvernementale bien au fait du dossier que Fredericton allait présenter mardi ses nouvelles lois sur les municipalités et sur l’urbanisme à l’Assemblée législative.

«C’est un moment que l’on attend depuis longtemps, alors c’est une excellente nouvelle», a commenté le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion.

En dépit de plusieurs amendements adoptés au fil des ans, les lois qui datent respectivement de 1966 et de 1972 ne répondent plus aux aspirations et aux défis des municipalités.

Contrairement aux deux anciennes législations qui étaient plutôt restrictives quant aux pouvoirs des gouvernements locaux, les deux nouvelles lois sont censées donner davantage de flexibilité et d’autonomie aux villes et aux villages de la province.

«C’est sûr que ça va nous donner une plus grande latitude. Les municipalités ne seront plus toujours en train de voir si la Loi leur permet ou non de faire quelque chose dans la mesure ou ça n’entre pas en conflit avec les champs de compétences du provincial et du fédéral», explique M. Dion.

Selon notre source, les lois s’accompagneront entre autres de nouveaux pouvoirs de développement économique pour les municipalités comme l’avait promis le Parti libéral durant les dernières élections.

Dans leur plateforme, les libéraux s’étaient engagés à «moderniser» ces lois «pour accorder aux municipalités l’autorité nécessaire afin de promouvoir le développement et de devenir un moteur de création d’emplois».

Le journal n’a pas été en mesure de confirmer si ces lois permettront aussi de «faciliter l’établissement d’agences de développement économique dirigées localement», une autre promesse du Parti libéral.

Les municipalités ne s’attendent pas à obtenir de nouveaux pouvoirs de taxations, précise Frédérick Dion.

Les représentants de l’Association francophone des municipalités ont rendez-vous avec le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, cette semaine dans la capitale.

Les élus locaux ont l’intention de créer un comité pour passer les deux projets de loi au peigne fin et proposer des changements au ministre au besoin.

«Nous allons nous assurer qu’elles donneront toutes la latitude nécessaire pour agir comme un gouvernement municipal pourrait le faire aujourd’hui», résume le directeur général.

Les deux projets de loi pourraient notamment se retrouver devant un comité de l’Assemblée législative pour un examen plus rigoureux avant leur adoption.