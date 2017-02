Des étudiants du N.-B. ont réclamé la gratuité scolaire à Ottawa

Des étudiants provenant de partout au pays se sont réunis à Ottawa la semaine dernière afin d’y rencontrer des députés et sénateurs et de pouvoir leur présenter un plan visant à éliminer les frais de scolarité.

Cette importante mobilisation a été organisée par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, l’organisation étudiante nationale la plus ancienne et la plus importante au Canada.

«Nous avons des étudiants provenant du Nouveau-Brunswick et de partout au Canada qui étaient à Ottawa durant la semaine pour revendiquer la gratuité scolaire auprès de 150 députés et sénateurs», a indiqué à l’Acadie Nouvelle Geneviève Charest, porte-parole de l’association qui représente plus de 650 000 étudiants des collèges et universités du pays.

Les étudiants ont eu l’occasion de présenter trois principales recommandations aux politiciens qui transformeront l’éducation postsecondaire publique au Canada selon eux.

Outre l’élimination des droits de scolarité (même pour les étudiants internationaux), le mouvement étudiant réclame un plus grand respect du droit des Autochtones à l’éducation et l’amélioration de la capacité de recherche du Canada en augmentant les fonds alloués aux étudiants de cycles supérieurs.

Benoit LeBlanc, un étudiant au doctorat en génie mécanique à l’Université du Nouveau-Brunswick, est un des rares Néo-Brunswickois à avoir participé à la mobilisation et aux nombreuses rencontres avec les politiciens.

Durant son périple à Ottawa, l’étudiant de Fredericton a eu l’occasion de s’entretenir avec les députés libéraux Greg Fergus, Matt DeCourcy et Alaina Lockhart ainsi qu’avec les sénateurs Néo-Brunswickois René Cormier et Paul McIntyre.

«La conversation la plus intéressante et la plus positive a sans doute été avec Greg Fergus, le député de la circonscription de Hull—Aylmer, au Québec», a indiqué Benoit LeBlanc.

Selon lui, les demandes du mouvement étudiant se chiffrent à environ 7,5 milliards de dollars.

«Ce n’est pas du petit change, mais il faut prendre en considération le fait qu’avec la gratuité scolaire il y aurait plein de programmes qui deviendraient obsolètes et des milliards de dollars qui seraient économisés en crédit d’impôt qui sont versés par les gouvernements», affirme l’étudiant Néo-Brunswickois.

Le sénateur acadien René Cormier a indiqué à l’Acadie Nouvelle avoir eu d’intéressantes discussions avec les étudiants participants.

«Les étudiants étaient extrêmement bien organisés et avaient une documentation bien précise en fait de données. Comme sénateur, j’étais heureux de les accueillir et d’être sensibilisé à leurs demandes et enjeux», a affirmé le nouveau sénateur.

«On a discuté des défis de ce projet où le fédéral et les provinces doivent certainement jouer un rôle», a ajouté René Cormier.

Des leaders étudiants ont eu l’occasion au cours de la semaine de s’entretenir avec le premier ministre Justin Trudeau.

«Nous devons adopter un système d’éducation postsecondaire universellement accessible afin de donner à chaque personne au pays l’occasion de réussir. Les années de régimes d’épargne individuels et de solutions fragmentaires nous démontrent que ces mesures ne remédient pas à une défaillance du système», a déclaré Bilan Arte, présidente nationale de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.