Autre investissement d’envergure au parc Sugarloaf

Les investissements se poursuivent au parc provincial Sugarloaf. Après l’annonce de l’installation de canons à neige pour de la saison 2017, voilà que le gouvernement provincial injecte de nouveau des fonds pour l’achat, cette fois-ci, d’une nouvelle dameuse.

De la neige plus tôt en saison et un engin fiable capable afin de bien travailler les pistes. La saison de ski 2017 s’annonce visiblement bien pour le centre de ski Sugarloaf d’Atholville.

Les députés libéraux du Restigouche, Donald Arseneault et Gilles LePage, ont annoncé lundi un investissement de 400 000$ pour l’acquisition d’une nouvelle dameuse. Celle-ci sera achetée au cours des prochains mois, de sorte à être disponible l’hiver prochain.

Le nouvel engin remplacera du coup celui en place actuellement qui date des années 90.

Cet achat est le deuxième investissement majeur effectué au parc restigouchois en l’espace de quelques semaines. En décembre, les deux politiciens avaient annoncé en grandes pompes que leur gouvernement allait doter le parc de canons à neige, une promesse effectuée à multiples reprises au fil des trois dernières décennies, mais qui ne s’était jamais concrétisée. Cet ajout coûtera au gouvernement la somme de 2,2 millions $.

C’est donc dire qu’en l’espace de quelques semaines, 2,6 millions $ auront été annoncés pour l’amélioration des infrastructures de ski du parc.

«Il s’agit d’investissements nécessaires. Pendant trop longtemps, le parc a été négligé et aujourd’hui, il reçoit enfin un peu de reconnaissance», estime le ministre et député de Campbellton-Dalhousie, Donald Arseneault.

«Nous croyons sincèrement dans le potentiel touristique de notre région et de nos parcs. Mais nous devons nous assurer d’avoir des infrastructures convenables en place. C’est pourquoi nous avons annoncé des investissements au parc provincial du Mont Carleton la semaine dernière, et c’est pourquoi nous le faisons ici maintenant. Il y a malheureusement eu au fil des ans un manque de volonté politique de faire avancer certains dossiers dans la région, mais aujourd’hui nous avons une oreille attentive», poursuit le député

Les députés affirment ne pas encore en avoir terminé avec les investissements. Les cas des canons et de la dameuse étant réglés, ils comptent s’attaquer à un autre gros morceau, soit le remplacement du remonte-pente.

«On s’était fixé trois objectifs pour l’amélioration du parc, et il reste la question des télésièges. C’est un projet d’une très grande importance. Les télésièges actuels datent de 1982 et il ne s’en fait pratiquement plus comme ça (deux places). Quand ça brise et que l’on doit remplacer des pièces, c’est un vrai casse-tête», explique le ministre Arseneault.

Qu’est-ce qu’on recherche? La direction du parc aimerait mettre la main sur un remonte-pente à quatre places et doté d’un système d’embarquement automatisé (tapis roulant).

«Ça va demander beaucoup de travaux, car il faudra tout remplacer, les câbles, les tours, etc. Mais c’est certain que ce serait un atout indéniable pour le centre de ski», indique son directeur général, Greg Dion.

Chose certaine, la présence de bonnes quantités de neige au parc est définitivement une variable importante dans l’équation d’une bonne saison. Cette année par exemple, l’or blanc a été au rendez-vous (même sans canons), et cela a eu des répercussions indéniables sur l’achalandage et la vente d’abonnements.

«Nous avons vendu plus de 850 abonnements. C’est une centaine de plus que l’an dernier, et encore davantage que l’année précédente. Quand les gens savent qu’ils pourront skier pour leur argent, ils n’ont pas peur d’acheter leur abonnement de saison», indique M. Dion, réitérant que les canons à neige devraient consolider la saison de ski.