Prix moyen du repas de la Saint-Valentin: 220$ au restaurant (vidéo)

Le prix moyen du repas de Saint-Valentin en restaurant a atteint 220$ par couple selon une revue gastronomique. En Acadie, la fête des amoureux continue d’être une journée spéciale dans certains établissements, alors que la tradition se perd ailleurs.

Depuis ses débuts dans le monde de la restauration, il y a 40 ans, Marc Surette encercle le 14 février sur son calendrier.

Le chef, propriétaire et gérant du Bistro 33, dans le nord-est de Moncton, s’attend à une soirée bien remplie, mardi. Pratiquement toutes ses tables sont réservées depuis plusieurs jours.

Selon lui, le jour de la Saint-Valentin offre un relâchement pendant la période creuse des jours fériés qui sépare le Jour de l’An et Vendredi saint. Voilà pourquoi, avec son menu composé de moules amoureuses, de tourtes en forme de coeur «red velvet» et de salades d’huitres pannées et coeurs de palmier, il a l’intention d’offrir à ses clients une expérience intime dans une ambiance romantique.

«On aime s’amuser. Il faut célébrer, c’est ça la vie! Sinon, à quoi bon la vie?»

La réalité de Mohamed Ali M’halla, propriétaire du restaurant Blue Olive, est tout autre. Il a observé une baisse de l’achalandage du jour de la Saint-Valentin au cours des cinq dernières années. À l’époque, les gens commençaient à appeler des mois à l’avance afin de réserver une place au restaurant le 14 février. En 2017, c’est plutôt une question de jours.

«On remarque que les habitudes changent. Les gens sont un peu plus occupés. Ils sont moins attachés à la date du 14 février en particulier. De plus, cette année, ça tombe sur un mardi.»

Un sondage réalisé par la publication gastronomique américaine Zagat dévoile que les amoureux qui se rendent dans les restaurants délient les cordons de la bourse. Le prix moyen d’un souper de couple de la Saint-Valentin a atteint 170$ US (environ 220$ CAN) en 2017, soit 16% de plus qu’en 2012.

Le sondage suggère également que les restaurants italiens sont les plus populaires. Les saveurs du pays de l’amour ont reçu 17% des votes, suivi de la cuisine française (13%), des restaurants de fruits de mer (13%) et des grilladeries (11%). La réponse la plus populaire, cependant, est «aucune préférence» (20%).

Si certains restaurateurs engrangent les recettes, ils ne traversent habituellement pas la journée sans cassements de tête. Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté d’administration de Dalhousie University à Halifax, avance que le service est de 15% à 50% plus lent le 14 février. De plus, comme les clients paient cher pour les menus spéciaux de la Saint-Valentin, ils sont plus aptes à se plaindre et retourner des plats à la cuisine.

«Pour en rajouter, les équipes en devoir n’ont pratiquement pas de pause, ce qui augmente bien sûr les chances à l’erreur.»

Le résultat? Le gaspillage atteint ses niveaux les plus élevés, le 14 février.

«Un restaurant peut gaspiller entre 30 % et 50 % de plus qu’au cours d’une soirée ordinaire, simplement en raison du manque de temps pour suivre les bonnes pratiques en cuisine. Les attentes déraisonnables de certains clients ajoutent certes de l’huile sur le feu.»

Autre fait intéressant dévoilé par le sondage de Zagat: l’ambiance romantique n’est pas le facteur le plus important quand vient le temps de choisir un restaurant pour la Saint-Valentin. Seulement 16% des répondants ont affirmé qu’il s’agit de l’élément le plus important, alors que 40% ont répondu que ce n’est pas important du tout.

«Cela nous laisse croire que la notion traditionnelle du “restaurant romantique”, avec chandelles, violons et spaghetti partagé, est peut-être dépassée», peut-on lire dans une chronique qui accompagne les résultats du sondage.

Les amoureux sont plutôt à la recherche d’un menu de qualité, facteur qui a récolté 51% des voix.

Zagat affirme avoir sondé 800 personnes à travers les États-Unis dans le cadre de son examen des pratiques de la Saint-Valentin. Elle ne spécifie cependant pas quelles sont la période du sondage et la marge d’erreur.

Amour et arnaques

Les victimes de stratagèmes de rencontre se sont fait détrousser de plus de 14 millions $ au Canada en 2016, a dévoilé la GRC dans un communiqué de presse publié la veille du jour de la Saint-Valentin.

La force policière avertit les internautes à la recherche de leur âme soeur d’être vigilants. Au cours de la dernière année, 689 victimes se sont fait voler plus de 20 000 $, en moyenne, par des fraudeurs.

Les escrocs créent de faux profils sur des sites de rencontres et de médias sociaux. Ils tentent ensuite de gagner l’affection et la confiance de leurs proies.

«Il faut se méfier lorsqu’un inconnu vous déclare son amour. En général, plus la confiance est solide, plus l’arnaque rapporte.»

Les escrocs font parfois semblant d’habiter dans la ville de la victime, mais affirment qu’ils sont au travail à l’étranger. La prémisse permet de tendre un piège visant à soutirer de l’argent de la victime à un moment ultérieur.

Certains fraudeurs vont soulever une situation urgente ou un proche malade, demandant à la victime d’envoyer de l’argent afin d’aider.

Les personnes qui pensent avoir été victimes d’un tel stratagème peuvent communiquer avec leur institution financière afin de demander une opposition au paiement d’un chèque ou d’un transfert d’argent, signaler le cas à la police et remplir un rapport au Centre antifraude du Canada (antifraudcentre-centreantifraude.ca).