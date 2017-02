Le blizzard de mardi soulève une tempête de commentaires désobligeants

Les procédures de fermeture des écoles du District scolaire francophone Sud ont été remises en question après la tempête de lundi.

Plusieurs parents s’indignent du fait que le district anglophone ait annoncé ses fermetures de mardi au cours de la soirée de lundi, alors que le blizzard persistait toujours. Le district francophone a attendu le lendemain matin, à 6h, avant d’afficher ses décisions.

Les différentes pratiques entre les districts anglophones et les francophones ont causé des frustrations chez les parents et les élèves lundi soir.

Vers 20h, le District scolaire anglophone Est a annoncé que toutes ses écoles seraient fermées le jour de Saint-Valentin. Un porte-parole a affirmé qu’en raison des circonstances exceptionnelles de la tempête, la GRC et le ministère des Transports et de l’Infrastructure ont conclu que les routes ne seraient pas praticables mardi matin.

Malgré cela, le DSFS a attendu jusqu’à mardi matin afin d’avoir «les données les plus à jour avant de prendre et d’annoncer les décisions». La manoeuvre a déclenché un débat houleux dans les médias sociaux (voir texte plus bas).

Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et des relations avec la clientèle du DSFS, a défendu la position du district en évoquant la grande superficie de ce dernier. Comme la météo peut varier d’une région à l’autre du district, qui s’étend de Saint-Jean à Miramichi, en passant par Moncton et Kent, la «réalité ne nous permet pas d’annoncer les fermetures d’écoles la veille».

«Si on annonce, par exemple, à 20h, que Moncton sera fermée le lendemain; à 20h01, j’ai 40 messages de gens qui veulent savoir pour Dieppe, Shediac, Bouctouche, Kent, Rogersville, Miramichi, BSA, Memramcook, Saint-Jean, Fredericton, Oromocto… C’est plus efficace de tout annoncer en même temps et ça limite la confusion», a expliqué M. Lapierre dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

Le district n’a pas de politique sur la fermeture en cas de tempêtes, mais plutôt une «procédure de fermeture d’écoles en cas d’intempéries». Elle est publiée sur son site web.

Selon Paul Demers, président du conseil d’éducation du DSFS, les employés du district pourraient réévaluer leurs méthodes après la soirée de lundi.

«Il y a des procédures à suivre, et on va toujours ajuster les procédures selon les besoins de la population, des parents et de la situation.»

Le district a finalement annoncé, à 5h47 mardi, que toutes les écoles seraient fermées pour la journée, à l’exception de Carrefour Beausoleil de Miramichi et l’école régionale de Baie-Sainte-Anne.

La discussion s’envenime sur Facebook

La discussion entourant la procédure de fermeture des écoles du District scolaire francophone Sud sur la page Facebook du district s’est envenimée lundi soir.

Le tout a commencé quand le district a publié un message expliquant que la fermeture des écoles ne serait pas annoncée lundi soir, mais seulement mardi matin.

L’annonce a été partagée plus de 500 fois et a suscité des dizaines de commentaires. Si certains parents ont défendu la décision du district, d’autres n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère.

«Je ne risquerai pas la vie de mon enfant, qu’elle soit ouverte ou non. J’ai un peu perdu confiance en votre système, et ceci n’aide pas», a écrit Michael Maillet.

«Mon garçon doit être sur l’autobus à 6h35, alors on se lève à 5h30 pour se préparer et il est en maternelle. C’est certain que son conducteur d’autobus doit partir de chez lui avant 6h pour arriver chez nous à l’heure», a affirmé pour sa part Melissa Drisdelle.

Environ deux heures plus tard, le district a réagi au déluge de commentaires en publiant un deuxième message. Il a dénoncé «les insultes» et le «langage inapproprié» de certains parents et élèves. Une phrase vers la fin du message a jeté de l’huile sur le feu.

«Pour les élèves qui nous écrivent des bêtises, nous espérons qu’il y aura de l’école demain, car de toute évidence, vous avez encore des apprentissages à faire en matière de civisme et il n’y a pas de temps à perdre», pouvait-on lire.

Le message a été modifié peu après et ce passage a été enlevé. Il avait cependant déjà semé la controverse.

«C’est triste de voir les commentaires immatures des deux côtés. Très surprenant», a écrit Ita Thériault-Arseneault

«Yikes… je peux comprendre la frustration, mais le dernier commentaire à propos du besoin d’apprentissage a dépassé la limite du professionnalisme… à mon opinion bien sûr!», ajoute Sylvie Gallant.

Le président du Conseil d’éducation du district, Paul Demers, a décrit les échanges comme étant «malheureux».

«Il faut faire vraiment attention à ce que l’on dit dans les médias sociaux. Il ne faut pas inclure ses frustrations ou des jugements personnels.»

Mardi après-midi, le deuxième message avait été complètement effacé de la page Facebook du district.