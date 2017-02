Boîtes postales: satisfaction à Beresford, sauf dans la rue Foulem

Quatre-vingts pour cent des répondants au sondage de la Ville de Beresford quant au service de Postes Canada se sont déclarés satisfaits. À la fin de l’année dernière, les élus avaient décidé de sonder en ligne leurs concitoyens à propos de l’emplacement, l’esthétique et l’entretien des boîtes postales communautaires. Le comité d’embellissement de la municipalité a reçu 135 réponses. De ce nombre, 101 répondants ont indiqué recevoir leur courrier dans un casier communautaire.

Les citoyens de Beresford ne dispose pas du service à domicile. Ils ramassent leurs lettres soit dans une boîte à proximité de leur domicile ou à la poste.

Même si le taux de satisfaction est élevé, les membres du comité vont se pencher sur les préoccupations des insatisfaits, surtout qu’une bonne partie d’entre eux est concentrée sur la rue Foulem.

«Près de la moitié des mécontents se retrouvent dans le quartier Foulem. C’est quand même une importante proportion, ce qui explique pourquoi nous voulons en savoir plus. Ils disent que c’est dangereux, qu’il n’y a pas de stationnement. En gros, que les boîtes communautaires ne sont pas bien situées. Nous allons donc demander aux usagers de ce voisinage plus de détails sur ce qui ne leur convient pas et éventuellement soumettre des alternatives pour remédier à la situation», a fait savoir Brigitte Couturier, la conseillère municipale siégeant sur ce comité.

Les résultats du sondage vont être envoyés à la Société d’État afin de lui partager les doléances des citoyens et considérer changements qu’elle peut apporter. Cependant, les autorités municipales ne se leurrent pas, sachant que c’est improbable de bénéficier de la livraison au porte-à-porte.