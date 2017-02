Carnaval des glaces: huit jours d’activités hivernales à Shippagan

Shippagan sera en fête à compter de vendredi pour huit jours d’activités hivernales. Le Carnaval des glaces est de retour.

«Notre carnaval est plus que jamais l’occasion de faire la fête et, après l’éprouvante crise du verglas que nous avons connue, de mettre nos déboires derrière nous», affirme Jules De Sylva, directeur des loisirs et du développement communautaire de la municipalité.

Les festivités commencent vendredi et dureront jusqu’au samedi 25. Plusieurs activités sont au programme: tournois sportifs, feux d’artifice, spectacles musicaux, promenades en chiens de traîneau…

Cette année encore, il n’y aura pas de concours de sculptures de glace. L’animation ne remportait pas le succès escompté. Les organisateurs ont décidé de ne plus la proposer.

«On commandait pour 5000$ de glace. Ça demandait de la logistique. La dernière fois qu’on l’a faite, on avait même pas 10 participants», indique M. De Sylva.

À la place, les artistes d’un jour pourront s’adonner à un concours de sculptures de neige par équipe, organisé le dernier jour du carnaval. L’activité figurait déjà à la programmation de l’année dernière. Faute de neige en quantité suffisante, elle n’avait cependant pas pu avoir lieu.

Le Carnaval des glaces de Shippagan célèbre son 15e anniversaire. Jules De Sylva le présente comme un rendez-vous familial qui peut rassembler tous les résidants de la Péninsule.

D’année en année, la structure du festival a évolué. Ce sont désormais des bénévoles qui mettent sur pied des animations qui s’inscrivent dans le cadre du carnaval.

C’est notamment le cas avec le tournoi de hockey bottines pour jeunes et pour adultes, qui se déroulera vendredi et samedi, sur la patinoire du centre de plein air, ainsi qu’avec le tournoi de ballon-volant sur neige, qui aura également lieu samedi, au centre plein air, et dont les profits seront remis à l’école L’Envolée et serviront à la distribution de repas chauds.

De même, le samedi 25 février, la SPCA-Péninsule organise un rallye d’observation et des jeux d’extérieur. Nouveauté de ce 15e rendez-vous, une exposition de motoneiges anciennes sera proposée le 18 février en après-midi.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook du carnaval.