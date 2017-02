Décroissance démographique: le Restigouche a du pain sur la planche

Frappées de plein fouet par une baisse continue de leur poids démographique, les communautés du Restigouche doivent plus que jamais se serrer les coudes et travailler de pairs.

Ouverture sur l’immigration… Collaboration régionale… Et un sérieux travail d’introspection. Le Restigouche en entier a du pain sur la planche s’il veut renverser la vapeur de sa décroissance démographique.

C’est du moins l’opinion du président de la Commission de services régionaux du Restigouche et maire d’Atholville, Michel Soucy.

Une semaine après le dévoilement des données du recensement 2016, M. Soucy demeure surpris par l’ampleur des résultats.

«Je m’attendais à ce qu’il y ait une diminution de notre population au niveau régional, c’est certain. Comme tout le monde, je vois ce qui se passe ici et il faudrait être aveugle pour ne pas voir cette réalité. Mais diminuer à ce point? Ça, ce fut un choc», admet-il.

La population du Restigouche a fondu de 5% de 2011 à 2016. Le comté est passé de 32 594 à 30 955, soit un total de 1639 personnes en moins. Et le déclin démographique fait mal partout. Une perte de population de 11% à Dalhousie, 6,8% à Campbellton, 2,6% à Balmoral.

N’en déplaise à M. Soucy, même sa propre municipalité a maigri de 5,5%, un chiffre adapté à la fusion avec Saint-Arthur et Val-d’Amour. Une seule communauté a connu un indice de croissance, soit Saint-Quentin avec 99 citoyens en plus (indice de +4,7%).

En somme, au cours des 20 dernières années, le Restigouche a perdu pas moins de 7740 personnes, soit l’équivalent d’une ville entière. L’équivalent en fait de la ville de Campbellton lors du recensement de 2011, car pour la première fois depuis des décennies, la cité du nord a glissé sous la barre des 7000 habitants.

Si cette réalité est un choc pour le président de la CSR-Restigouche, elle n’en est pas pour autant une fatalité ou un constat d’échec.

«La situation est sérieuse, mais pas désespérée», précise-t-il, avec un ton convaincu.

«Le défi reste le même qu’il y a cinq et dix ans. On doit trouver des solutions pour garder nos citoyens et en attirer davantage. Ça passe d’abord par des emplois, c’est définitif. Si les gens ne trouvent pas d’emplois, ils s’en vont, aussi simple que ça. Et pour en créer, on aura besoin de toute l’aide disponible. Mais selon moi, ce que ces chiffres disent également, c’est que nous devons changer la façon dont nous voyons les choses. Nous devons changer collectivement, travailler plus étroitement ensemble», croit-il, constatant que les communautés se déchirent encore trop souvent entre elles. «Et ça, c’est contreproductif», note-t-il.

La clé: l’immigration

Et pour le président de la CSR-Restigouche, pas de doute, l’avenir démographique passe par l’immigration. Le Restigouche à lui seul ne se suffit plus, quand bien même les expatriés revenaient demain matin. Il cite sa propre situation en exemple.

«Je viens d’une famille de huit enfants, j’en ai eu trois et jusqu’à maintenant, je n’ai qu’un petit enfant. C’est une réalité que vivent beaucoup de familles. On ne peut pas espérer grossir – ni même conserver le statu quo – avec une telle dénatalité», indique-t-il.

«Il faut absolument ouvrir nos portes à une plus grande immigration, dans la province, mais aussi ici, au Restigouche. Il faut que nous puissions avoir l’opportunité d’accueillir plus d’immigrants et, par la suite, ce sera à nous de faire en sorte de les retenir. Et ça, ça demande une ouverture d’esprit», dit-il.

Région mal vendue

Mais l’économie chancelante n’est pas le seul mal qui afflige la région selon M. Soucy.

Ironiquement selon lui, le Restigouche est souvent son pire ennemi. Un des facteurs pour relancer l’économie du Restigouche, et par le fait créer des emplois et attirer de nouveaux résidents, reposerait selon lui sur l’adoption d’une attitude plus positive envers la région. «Souvent, nous avons tendance à nous faire tort nous-mêmes. On parle de façon négative de la région, et c’est malheureusement souvent tout ce qu’on retient d’ici à l’extérieur. C’est petit… C’est loin… Il n’y a pas d’emplois… Pire, certains encouragent même leurs jeunes à partir et à ne pas revenir. Ce n’est pas évident après ça d’attirer des entreprises, des familles. On a un examen de conscience à faire, surtout parce que c’est faux. C’est faux de dire qu’il n’y a pas d’opportunité ici, qu’il n’y a pas de belles réalisations. C’est aussi faux de dire qu’il n’y a pas d’emplois quand, dans les faits, on a plusieurs entreprises qui ont de la difficulté à recruter. Il pourrait très certainement y avoir plus d’emplois aussi, ça, c’est certain. Et justement, on y travaille. Zenabis est un exemple de cela. Cette entreprise va apporter de nouveaux emplois dans la région et on travaille pour que ça ne soit qu’un début ici comme ailleurs. La région est beaucoup plus dynamique qu’on ne le pense, mais on la vend trop souvent mal aux autres, et aussi à nous-mêmes», exprime-t-il.

M. Soucy aimerait bien que lors du prochain recensement, la région ait regagné ses pertes des cinq dernières années. Mais il est réaliste. «Je crois qu’avec des efforts on peut arrêter l’hémorragie et, à plus long terme, remonter la pente. Si on ouvre nos portes, que l’on travaille ensemble et que l’on vend mieux notre région, on va réussir à changer la tendance. J’en suis persuadé», croit-il.