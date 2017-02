Internet en région: «on se croirait dans le tiers-monde!»

L’accès à l’internet demeure difficile pour certains Néo-Brunswickois qui vivent en milieu rural. L’intermittence ou la lenteur du réseau compliquent la vie des utilisateurs.

De nombreuses régions dont la densité de population est faible restent délaissées par les géants des télécommunications comme Bell Aliant ou Rogers. C’est le cas des citoyens du chemin Pleasant Ridge à Rogersville qui ne bénéficient pas du réseau internet par câble dans leur secteur.

Ils n’ont donc pas d’autre choix que de faire affaire avec Xplornet pour obtenir la câblodiffusion et l’accès à l’internet. L’entreprise, dont le siège social est situé à Woodstock, utilise un réseau de tours sans fil et la technologie satellite pour transmettre les données internet.

Kevin Arseneau, copropriétaire de la Ferme Terre Partagée, déplore des coupures du signal à répétition.

«Ça me ralentit dans mon travail de tous les côtés», s’exaspère l’agriculteur président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Il assure avoir contacté Xplornet à plusieurs reprises qui lui a conseillé de changer de routeur. Malgré l’achat d’un modèle dernier cri, les problèmes continuent. Cela représente un poids pour le fermier qui se prépare à transférer les commandes de ses produits et la gestion des paniers biologiques sur une plateforme en ligne.

«Ça devient frustrant. Je travaille présentement sur notre site web et c’est arrivé à plus d’une reprise de perdre tout ce que j’avais fait. Parfois, je réponds à mes courriels, mais ça ne l’envoie pas. Je le réalise quelques jours plus tard et ça crée des délais.»

L’ex-enseignant Jacques Verge possède une résidence secondaire à Cap Spear, à proximité du Pont de la Confédération. Pour lui aussi, la transmission satellite est la seule option.

Il doit donc composer avec des limites de téléchargements et une vitesse de connexion très réduite. Le signal est régulièrement coupé en cas de mauvais temps, explique-t-il.

«S’il y a beaucoup de pluie, de la neige, tu n’as aucune connexion. On se croirait dans le tiers-monde!»

M. Verge estime que les régions non desservies par les services à haute vitesse sont handicapées dans leur développement.

«C’est un service essentiel. Les gens et les entreprises n’iront pas s’établir ici, dit-il. Il est impossible de travailler depuis la maison.»

Selon Kevin Arseneau, des investissements publics seraient nécessaires pour étendre le réseau internet par câble aux zones éloignées.

«On devient moins efficaces, moins compétitifs. Ça limite l’innovation, ça freine aussi certaines personnes qui veulent s’installer dans les régions rurales.»

Leur cas n’est pas isolé. En novembre, l’Acadie Nouvelle faisait écho des difficultés éprouvées par des clients du comté de Kent et de la Communauté rurale de Beaubassin-Est. Ces derniers se plaignaient eux aussi des interruptions fréquentes du signal et la lenteur de la connexion.

Xplornet entend renforcer son réseau

Le vice-président de Xplornet défend la fiabilité des services de son entreprise.

«Il peut y avoir des perturbations, mais nos réseaux fonctionnent 99% du temps», assure Charles Beaudet.

Il reconnaît que les mauvaises conditions météorologiques des dernières semaines ont pu causer des problèmes de connectivité.

«Si de la neige ou de la glace s’accumule sur l’antenne, ça peut causer des interruptions. Il faut dégager l’antenne de tout élément qui pourrait bloquer le signal. Si elle est située sur le toit, on peut envoyer un technicien sur place pour faire le nettoyage.»

M. Beaudet invite les clients à contacter le soutien technique en cas de problème.

«On va demander au client de faire quelques tests, si le signal ne fonctionne toujours pas on va envoyer un technicien sur place qui va aller vérifier, informe-t-il. Parfois, il suffit de réaligner l’antenne après un gros coup de vent.»

L’entreprise de télécommunication réalise actuellement des investissements importants dans l’amélioration de son réseau au Nouveau-Brunswick. Au cours des prochains mois, elle ajoutera 50 tours pour le service sans fil à travers la province.

«On va être en mesure de rajouter beaucoup plus de clients sur notre réseau fixe sans fil, en particulier sur la côte est, de la Péninsule acadienne jusqu’à Moncton.»

En avril, la société lancera également un nouveau satellite de télécommunication qui devrait être opérationnel avant la fin de l’année.

«Avec cette technologie, on va pouvoir fournir à tous les résidents du Nouveau-Brunswick une vitesse allant jusqu’à 25 mégabits par seconde, c’est à peu près la qualité qui est offerte dans les centres urbains comme Moncton», promet le vice-président de Xplornet.