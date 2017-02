L’heure est au déneigement… en attendant la prochaine tempête

L’heure était au déneigement au Nouveau-Brunswick, mardi. Le blizzard qui a survolé le sud province a laissé jusqu’à 79cm de neige par endroit lundi, dont 37 cm à Moncton. Des motoneigistes ont été aperçus filants à toute vitesse dans les rues de la municipalité, au plus fort de la tempête.

La circulation sur les routes provinciales demeurait limitée aux véhicules d’urgence et à ceux du ministère des Transports, lundi matin. Les déneigeurs étaient à pieds d’œuvre, dans l’espoir de redonner vie au sud de la province, complètement paralysée par l’importante bordée de neige.

Plusieurs entreprises et services sont demeurés fermés jusqu’à midi. C’est le cas de l’Université de Moncton, campus de Moncton, ainsi que les bureaux municipaux de Moncton, Dieppe, Beaubassin-Est et Memramcook.

La flotte d’autobus de Codiac Transpo a repris du du service vers midi.

L’aéroport du Grand Moncton affichait de nombreux retards et annulations en matinée.

– Acadie Nouvelle: Anthony Doiron – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron La vie était particulièrement difficile pour les piétons de Moncton, mardi matin. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Le blizzard a commencé dimanche soir dans l’ouest de la province, avant de déferler lentement vers l’est. Son épicentre est passé au sud de la Nouvelle-Écosse.

Avec 79cm d’accumulations, c’est à Gagetown où il est tombé le plus de neige. La Péninsule acadienne a reçu de 5 à 10 cm, le Madawaska 20. Il est tombé de 45 à 55 cm dans la région de Fredericton, 36 cm à Saint-Jean et près de 60 cm à Sussex, dans le comté de Charlotte et sur l’île de Campobello.

La visibilité était tellement nulle lundi, que le déneigement des routes 1 et 2 a dû être suspendu jusqu’à ce que les conditions s’améliorent pour les travailleurs. Des vents allant jusqu’à 107km/h soufflaient la neige au sol.

Le réseau électrique d’Énergie Nouveau-Brunswick a tenu le coup. Vers 16h, lundi, 1800 clients étaient privés d’électricité, la majorité se trouvant dans la Péninsule acadienne et Charlotte Sud-Ouest. Mardi matin, ils étaient près de 500 sans courant.

Les Néo-Brunswickois ne sont pas au bout de leurs peines; une autre bordée de neige est attendue pour jeudi, explique Claude Côté, météorologue pour Environnement Canada.

«Selon nos indications, nous aurons de 15 à 25 cm de neige additionnelle sur le sud et l’est du NB. Au Nord, à partir de Miramichi, ce sera de 10 à 15 cm d’accumulations, mais avec les vents et la poudrerie ce ne sera pas si important.»

Une autre météorologue d’Environnement Canada, Tracey Talbot, a indiqué que la tempête était l’une des plus grosses et des plus fortes à avoir frappé les Maritimes dans les dernières années, mais elle n’a constaté aucun dommage important jusqu’à maintenant.

De son côté, la Gendarmerie royale du Canada du Nouveau-Brunswick a reçu près de 75 appels d’urgence en lien avec des sorties de route. Jointe au téléphone mardi après-midi, la gendarme Isabelle Beaulieu indique qu’aucun décès n’est survenu en raison du blizzard.

Rte 2 ouverte de la frontière de N.-E à Moncton mais plusieurs des brettelles demeurent fermées. On estime qu’elles seront ouvertes vers 10h — Gouvernement du NB (@Gouv_NB) February 14, 2017

Rte transcanadienne de Saint-Léonard à Moncton est ouverte à la circulation. Rte1 de St. Stephen à Moncton a également été ouverte — Gouvernement du NB (@Gouv_NB) February 14, 2017

Quand la neige est profonde, ne pelletez que quelques pouces à la fois. #tempêteNB #trajetdumardi — AmbulanceN.-B. (@AmbulanceNB_fr) February 14, 2017

Attention aux accumulations de neige

Le prévôt des incendies met les Néo-Brunswickois en garde contre les dangers attribuables à l’accumulation de neige. Les bâtiments de plus grandes dimensions, tels que les édifices commerciaux, les arénas et les entrepôts sont plus à risque, mais les maisons d’habitation conventionnelles ne sont pas à l’abri.

Douglas Browne invite les propriétaires à faire nettoyer leur toit et à s’assurer que les conduits d’évacuations soient exempts de neige et de glace. C’est une question de sécurité, poursuit-il.

«L’accumulation de neige présente des risques d’incendie, d’explosion, d’effondrement de toit et d’intoxication au monoxyde de carbone associée aux systèmes de chauffage au combustible.»

Les conduites de gaz de certains bâtiments sont fréquemment endommagées par la surcharge de neige. Le nettoyage d’un toit peut toutefois s’avérer dangereux, Douglas Browne recommande donc à la population de faire appel à des professionnels, afin d’éviter les problèmes.

«Soyez conscient qu’un toit peut s’effondrer sans avertissement, ou presque.»

Certains signes avant-coureurs permettent de détecter un effondrement potentiel, comme des fuites graves de la toiture, des portes qui s’ouvrent toutes seules, des conduites ou tuyaux de service public attachés au plafond qui sont courbés ou même des grincements, des craquements suspects.