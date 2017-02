Restigouche: un premier monument du «patrimoine canadien»

Le Restigouche compte finalement un monument du patrimoine canadien. Et c’est à Dalhousie qu’il se trouve.

Parcs Canada a annoncé, lundi, que deux phares du Nouveau-Brunswick – Inch Arran Point de Dalhousie et Long Eddy Point de l’île Grand Manan – venaient d’être désignés monuments patrimoniaux. De ce fait, le gouvernement s’engage donc à les protéger.

Pour le Restigouche, l’annonce a été faite par le député libéral de Madaswaska-Restigouche, René Arseneault. Ce dernier était d’ailleurs particulièrement heureux de voir le phare de Dalhousie rejoindre les rangs des monuments patrimoniaux.

«À ma connaissance, c’est le seul emplacement du genre dans notre région à avoir été désigné. C’est un très grand honneur et j’ajouterais un honneur mérité», exprime le député.

Dans les faits, le phare Inch Arran devient le premier site patrimonial du Restigouche, abstraction faite de la rivière Restigouche elle-même, lieu de la dernière grande confrontation navale entre l’Angleterre et la France. Ceci dit, le musée du lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche se trouve physiquement à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie.

Le phare fait partie des tout premiers phares construits sur le territoire des quatre provinces qui constituaient la Confédération canadienne en 1867. Il a été érigé trois ans plus tard, en 1870.

«Il faut se rappeler qu’il n’y avait pas encore de train à l’époque. Le commerce se faisait surtout par voie maritime. Le phare a donc joué un rôle primordial dans l’essor de la région à cette époque», explique le député Arseneault.

Le député fédéral souligne un autre fait exceptionnel, soit que le phare a été entretenu durant 65 ans par une même famille: les Arseneault.

«Je ne sais pas s’ils font partie de la branche de mes ancêtres, mais ça fait tout de même plaisir à entendre», souligne le député en riant.

On dénombre actuellement 92 phares patrimoniaux au pays, dont huit sont situés au Nouveau-Brunswick. De ce nombre, 42 sont administrés par le gouvernement fédéral et 50 sont gérés par de nouveaux propriétaires non fédéraux. C’est le cas pour celui de Dalhousie qui est passé sous la tutelle de la Ville il y a quelques semaines à peine.

La municipalité travaille d’ailleurs sur un important projet de mise en valeur de son phare. On désire notamment agrandir le site ainsi que le protéger à l’aide d’un muret de sécurité, construit à l’aide de rochers. On souhaite également changer la configuration des stationnements afin de créer un rond-point. Le projet est estimé à quelque 300 000$.

Selon le député Arseneault, la nouvelle désignation patrimoniale du phare de Dalhousie ne compromettra pas le projet de mise en valeur. Au contraire, elle pourrait bien en accélérer la mise en œuvre.

«Je crois que ça va aider à faire avancer le projet, car c’est maintenant le mandat du gouvernement du Canada de protéger cette infrastructure. S’il y a quelque chose, je crois même que la Ville – qui est désormais propriétaire du phare – aura une oreille beaucoup plus attentive du gouvernement», indique le politicien.

Selon lui, ce n’est qu’une question de temps avant que le projet de mise en valeur ne soit accordé à la Ville.

«On a un monument patrimonial et on veut non seulement le protéger, mais aussi le faire reluire et le rendre plus attirant pour le tourisme. On a ici un bijou historique entre les mains. Je suis persuadé que le projet sera rapidement mené à terme rapidement», indique M. Arseneault.