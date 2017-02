Un ancien militaire d’Edmundston s’est enlevé la vie

Un ancien combattant d’Edmundston, Carl Jason Dunphy, s’ajoute à la liste des anciens militaires qui se sont enlevé la vie, vraisemblablement victimes du syndrome post-traumatique.

Près de 160 militaires canadiens se sont enlevé la vie depuis leur retour d’Afghanistan. Même si une enquête est en cours, les premières constatations sont que M. Dunphy s’est suicidé avec une arme, samedi soir.

Quelques heures plus tôt, l’homme âgé de 39 ans avait publié un message de détresse sur sa page Facebook.

«Je me bats depuis un an avec les anciens combattants, je demande de l’aide pour les suivis de mes dossiers pour blessures opérationnelles. Ça gruge mes ressources et mes forces. Ce n’est pas aux amis ni conjointes d’écoper parce qu’un organisme gouvernemental, qui a été créé pour ça, n’agit pas et rien ne se passe», a-t-il écrit.

Avisés que l’homme avait menacé de se suicider et qu’il semblait en détresse, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec l’ont intercepté en soirée sur la route 185 près de Saint-Louis du Ha! Ha! au Témiscouata. L’ex-militaire a alors retourné une arme contre lui.

L’ancien combattant à la retraite, qui serait originaire du Témiscouata, a pris part à trois missions en Afghanistan. Il vivait à Edmundston depuis quelques années.

Le 24 septembre 2015, Carl Dunphy a accompagné un autre ancien militaire, Paul Nichols, lors de son passage dans la région d’Edmundston dans le cadre d’une traversée pancanadienne à cheval afin de sensibiliser la population aux maladies mentales et difficultés de réintégration qui guettent les anciens combattants.

Paul Nichols faisait notamment la promotion de l’équithérapie, un programme dans le cadre duquel le cheval devient un compagnon et confident.

Interrogé sur place, Carl Dunphy avait alors laissé entendre à l’Acadie Nouvelle qu’il ne connaissait pas ce programme, mais qu’il avait sa raison d’être.

«Les militaires peuvent revenir ébranlés des endroits où ils sont allés. Moi, c’est avec ma moto que je réussis à m’évader. Mais j’ai bien aimé cette expérience à cheval», a-t-il alors mentionné au représentant du journal.

À la station CIMT, un porte-parole du Groupe de défense des droits des anciens combattants, Sylvain Chartand, a fait remarquer qu’il y avait plus de militaires qui ont choisi de s’enlever la vie après leur retour d’Afghanistan qu’il y en a qui sont tombés au combat durant leur mission là-bas. Il a dit croire que cela va continuer tout en ajoutant qu’il y a peut-être d’autres suicides qui ne sont pas connus des autorités.

Selon M. Chartrand, le ministère des Anciens combattants laisse entendre que 4000 professionnels de la santé sont disponibles pour apporter leur aide au besoin.

«Où sont-ils et pourquoi Carl Dunphy n’a pas été capable d’avoir accès à ces soins-là?», a-t-il questionné.

En réaction au décès de M. Dunphy, Francine Martin a dit croire sur Facebook que si le gouvernement avait aidé l’homme, sa vie aurait été différente. Huguette Brideau pense qu’il n’y a justement pas assez d’aide pour les victimes du syndrome post-traumatique.