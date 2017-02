Plus de pouvoirs pour les municipalités

Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le gouvernement provincial dépose deux projets de loi pour accorder de nouveaux pouvoirs aux municipalités.

Les nouvelles lois sur la gouvernance locale et sur l’urbanisme donneront notamment davantage de liberté aux villes et aux municipalités pour gouverner sans avoir à demander constamment l’autorisation de Fredericton.

De nouveaux pouvoirs en matière de sécurité publique permettront par exemple aux municipalités d’interdire aux piétons de circuler en étant distraits.

Les gouvernements locaux auront également l’autorité d’offrir un terrain à une entreprise sous sa valeur marchande pour promouvoir le développement économique.

Elles pourront aussi conclure des ententes de développement avec des promoteurs pour récupérer une partie des coûts d’aménagement de nouveaux quartiers.

Les nouvelles lois accordent également une plus grande marge de manoeuvre aux villes et aux villages pour se préparer et gérer les impacts des changements climatiques.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a déposé ces deux projets de loi, mercredi, à l’Assemblée législative.

Lorsqu’elles auront été adoptées, ces lois entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

La révision des lois sur les municipalités était une promesse électorale du Parti libéral attendue de longue date par le monde municipal.

Les nouvelles lois ne donnent cependant pas de nouveaux pouvoirs de taxation aux municipalités.

Elles ne pourront donc toujours pas accorder un congé de taxe foncière ou un rabais aux entreprises sans passer par Fredericton.

Elles pourront cependant donner des subventions aux entreprises pour le développement économique. Ces subventions devront faire l’objet d’un rapport chaque année pour assurer la transparence dans les dépenses des municipalités.

Fredericton simplifie également le processus pour ajouter des services dans les districts de services locaux lorsque les citoyens en font la demande.

– Plus de détails à venir