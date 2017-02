Il sera bientôt possible de recycler ses déchets électroniques au N.-B.

Dès ce printemps, les Néo-Brunswickois pourront recycler leurs vieux appareils électroniques.

Le plan de gestion pour les déchets électroniques prévoit le démarrage d’un programme de recyclage à l’échelle de la province dès le 30 mars.

«Maintenant que le plan est approuvé, nous avons hâte de travailler avec les propriétaires de marque pour faciliter le recyclage du matériel et des appareils électroniques dont les gens veulent se débarrasser. C’est une façon de plus de protéger notre environnement pour des générations à venir», a affirmé le chef de la direction de Recycle NB, Pat McCarthy.

C’est l’industrie de l’électronique qui verra à la gestion du programme. Les propriétaires de marque de l’industrie ont choisi l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) comme administrateur du programme au Nouveau-Brunswick.

Ce programme détournera chaque année environ 3 500 tonnes de matériel et d’appareils électroniques des sites d’enfouissement de la province.

«Grâce à nos recherches, nous savons que 90% des résidents du Nouveau-Brunswick possèdent des produits électroniques en fin de vie utile et nous sommes ravis de pouvoir leur offrir des points de dépôt où ils pourront recycler leurs produits de façon sécuritaire et commode», souligne Cliff Hacking, président et chef de la direction de l’ARPE.

Une fois le programme lancé le 30 mars, on trouvera des points de collecte dans des collectivités partout au Nouveau-Brunswick, assure Recycle NB dans un communiqué.

Au Québec, un tel programme géré par l’ARPE existe depuis 2012. On y compte 900 points de dépot.