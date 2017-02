Tracadie: la rémunération des conseillers à l’ordre du jour

Le maire de Tracadie, Denis Losier, désire que les conseillers assistent davantage aux réunions publiques et aux rencontres des comités «essentiels». - Archives

De petits ajustements pourraient être apportés au mode de rémunération des membres du conseil municipal de Tracadie. La mesure, si elle est adoptée, permettrait d’économiser des milliers de dollars par année, avance le maire Denis Losier.

Les deux premières lectures de l’arrêté concernant la rémunération du conseil municipal ont été approuvées par les élus lundi soir. La troisième et dernière lecture aura lieu prochainement lors d’une réunion ordinaire. Denis Losier prévoit que l’arrêté fasse l’objet de débats lors de la prochaine réunion plénière, c’est-à-dire une réunion où les élus abordent différents sujets sans qu’ils soient soumis à un vote.

Le budget 2017 de Tracadie prévoit que les conseillers municipaux bénéficient d’un salaire de base d’environ 7500$ par année (11 252$ pour la maire adjointe). Le maire doit toucher 26 791$. En plus du salaire de base, les élus perçoivent une prime de 75$ par réunion. Certains conseillers sont membres de plusieurs comités.

Les changements visent à réduire le nombre de situations qui permettraient aux élus d’empocher une indemnisation. Si l’arrêté est adopté, les conseillers bénéficieront de ce montant seulement lorsqu’ils assistent aux réunions publiques et aux rencontres des comités «essentiels», soit urbanisme, sécurité publique et mesures d’urgence, travaux publics ainsi que finances.

«Il y a environ 20 comités sur lesquels les conseillers ont le droit de siéger. Parfois, il y a trois ou quatre conseillers à la table. Ça fait beaucoup de comités à 75$ la réunion», explique Denis Losier.

«Le salaire des élus représente environ 2% du budget global, mais au cours des trois dernières années, ça nous a toujours coûté plusieurs milliers de dollars plus cher que prévu. (…) Ce n’est pas facile parce que ce qui a été dépensé a probablement été pris d’un autre département, donc je crois que ça va permettre de mieux gérer les fonds publics.»

L’objectif n’est pas d’empêcher les conseillers municipaux de s’impliquer au sein de différents groupes, mais si les modifications sont approuvées, le maire Losier espère que certains dossiers gérés par les comités essentiels recevront davantage d’attention.

«Par exemple, au cours des huit derniers mois, les comités essentiels ont peut-être tenu une rencontre. En revanche, d’autres comités ont tenu plusieurs réunions. Parfois, on se pose la question à savoir pourquoi certains dossiers n’avancent pas assez vite, mais peut-être est-ce parce qu’on ne place pas les priorités au bon endroit. En changeant la formule, on peut établir un horaire à l’avance pour les comités essentiels. Nos réunions importantes ont toujours lieu les lundis et les mercredis. S’ils le souhaitent, les conseillers peuvent faire partie d’autres comités les autres jours.»

La proposition a été bien accueillie par les conseillères Norma McGraw et Réaldine Robichaud.

«J’appuie la démarche à 100%», répond Réaldine Robichaud.

La conseillère Norma McGraw favorise l’élimination des primes. Elle propose de combler le manque à gagner en procédant à une légère hausse du salaire de base des conseillers et du maire. Ces changements pourraient être accompagnés d’incitatifs pour continuer à encourager les conseillers à se présenter aux différentes réunions.

«Je pense que ce serait plus facile pour le comptable et si un conseiller ne se présente pas, il pourrait avoir une diminution du salaire par exemple. Il faut quand même se présenter aux réunions.»