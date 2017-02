Mort dans un banc de neige: la victime a succombé à un arrêt cardiaque

Le Saint-Jeannois qui a été retrouvé mort mardi matin près d’un dépanneur de Saint-Jean a vraisemblablement succombé à un arrêt cardiaque.

Glen Hutchinson, âgé de 46 ans, était sorti lundi soir en pleine tempête pour se rendre au dépanneur Friendly, qui est situé sur l’avenue Lancaster.

Son corps a été découvert le lendemain matin peu avant 7 heures par un travailleur qui s’affairait à des opérations de déneigement, et ce 12 heures après le signalement aux autorités policières par son épouse de sa disparition.

Selon une radio de la ville portuaire, l’autopsie pratiquée sur le corps de la victime aurait confirmé l’hypothèse de l’arrêt cardiaque.

Glen Hutchinson aurait d’ailleurs souffert de douleurs thoraciques au cours des jours précédant son décès.

Dès le début de l’enquête, les autorités policières avaient écarté la possibilité qu’un acte criminel soit à l’origine de la mort de l’individu, privilégiant l’idée d’un décès lié à des causes naturelles.

Les dangers de l’hiver

Ce triste événement met en évidence les dangers que peut parfois représenter l’hiver, particulièrement lorsqu’il est question d’efforts soutenus.

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail rappelle que le pelletage est un travail fatigant et dur à la fois pour le cœur et le dos.

Dans le cas de personnes âgées ou de personnes qui ont des problèmes de cœur ou de dos, il peut être préférable selon l’organisme d’éviter d’effectuer ce travail, plus particulièrement dans des conditions climatiques extrêmes.

Mickaël Vachon, qui est physiothérapeute et blogueur pour PhysioExtra, suggère de prendre quelques minutes pour se réchauffer en allant marcher et en faisant quelques exercices de flexion et d’extension lombaire pour échauffer le dos avant de s’adonner à une dure séance de pelletage.

Il conseille également de prendre son temps pour faire cette activité et de forcer davantage en pliant les genoux et en utilisant les muscles des cuisses plutôt que de ceux du dos.

Les pelleteurs ne doivent pas oublier non plus de prendre des pauses de 1 à 2 minutes toutes les 15 minutes d’effort.

Enfin, souligne Mickaël Vachon, il faut éviter de lancer la neige à une hauteur supérieure à 4 pieds.