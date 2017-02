Sécurité à vélo: le gouvernement déposera un projet de loi

Le gouvernement ira de l’avant avec le dépôt jeudi à l’Assemblée législative d’un projet de loi visant à renforcer la sécurité des cyclistes sur les routes de la province.

Les pressions à l’endroit du gouvernement de la part de la communauté cycliste, de plusieurs municipalités et d’organismes comme la Société médicale du Nouveau-Brunswick et Vélo NB étaient fortes, particulièrement depuis le décès de l’athlète Ellen Watters.

Cette athlète professionnelle et étoile montante en cyclisme a perdu la vie après avoir été happée par un automobiliste le 23 décembre lors d’un entraînement sur route dans la région de Sussex.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry, a indiqué vouloir modifier la Loi sur les véhicules à moteur en y ajoutant, entre autres, une règle obligeant les automobilistes à laisser une distance minimale d’un mètre lorsqu’il y a un dépassement d’un cycliste.

Une telle règle a déjà été instaurée dans le Code de la sécurité routière du Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

«À défaut de se conformer à cette règle, le conducteur d’une voiture va s’exposer à une amende de 172$ et à l’ajout de trois points d’inaptitude au dossier de conduite», a précisé Denis Landry.

De l’aveu même du ministre, faute d’instrument de mesure, il sera plutôt difficile pour les différents corps policiers du Nouveau-Brunswick d’appliquer cette nouvelle loi qui pourrait entrer en vigueur dès mai ou juin.

«C’est surtout une question d’éducation et de sensibilisation. J’entends plein d’histoires d’horreur. Il faut que les automobilistes et les cyclistes puissent partager les routes en toute sécurité», estime Denis Landry.

Soulagement

Grande adepte de vélo et athlète de triathlon, Dominique Mallet se réjouit de voir le gouvernement provincial aller de l’avant avec de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité des cyclistes.

«Au cours des cinq dernières années, le nombre de cyclistes a beaucoup augmenté au Nouveau-Brunswick alors que la sensibilisation auprès des automobilistes n’a pas augmenté au même rythme», soutient la jeune Dieppoise.

«On est rendu à un point où il y a beaucoup d’accidents qui surviennent, c’est le temps de passer à l’action et de mettre en place des règles pour protéger les cyclistes. Nous avons également le droit de circuler sur les chemins», ajoute-t-elle.

Elle-même victime d’un grave accident à l’été 2013, Dominique Mallet estime que la mise en place de mesures sécuritaires à cette époque aurait pu faire en sorte d’éviter qu’elle soit happée par un véhicule automobile.

«C’est un accident qui aurait pu être évité, tout comme celui qui a coûté la vie à Ellen Watters.»

Un groupe voué à la défense des intérêts des cyclistes, avec en tête Vélo NB, a multiplié les efforts afin que la Loi d’Ellen devienne réalité.

Une pétition contenant plus de 5000 signatures et réclamant du gouvernement provincial l’adoption de lois pour la sécurité des automobilistes et des cyclistes doit être déposée ce jeudi à Fredericton.

Quelques rencontres ont également eu lieu entre des cyclistes et des représentants du gouvernement provincial.

Les municipalités de Moncton, Saint-Jean, Edmundston et Dieppe ont également tour à tour signifié leur appui à la Loi d’Ellen.