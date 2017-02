Autre tempête, autre vague de fermetures

Après le blizzard de lundi, et alors que l’opération nettoyage n’est pas encore terminée dans le Grand Moncton, une bonne partie de la province est balayée par une autre tempête qui pourrait laisser jusqu’à 30 cm de neige.

Environnement Canada «prévoit des conditions hivernales dangereuses» pour le sud-est de la province. Des vents pouvant souffler à 80 km/h sont prévus. Comme pour lundi, les précipitations de neige et de fortes rafales entraînent une visibilité quasi nulle par endroit.

Les intempéries ont causé la fermeture de toutes les écoles du District scolaire francophone Sud et du District scolaire francophone Nord-Est. Les campus de Moncton et Shippagan de l’Université de Moncton sont fermés pour la journée.

Plusieurs municipalités ont dû cesser ou retarder l’offre de certains services. À Beaubassin-Est, par exemple, la collecte des ordures a été annulée jeudi, tout comme à Saint-Jean.

La GRC recommande aux automobilistes d’éviter les routes 1 et 2 en raison des mauvaises conditions. Lors du dernier blizzard, 75 automobilistes se sont ensevelis sur ces autoroutes. Ils ont dû être secourus par les services d’urgence.

«La poudrerie réduit la visibilité et crée des lames de neige. Si vous conduisez, vous mettez votre vie et celle des autres en danger», a indiqué sur Twitter la GRC du Nouveau-Brunswick.

En fait, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a émis un avertissement de non-circulation sur les artères suivantes.

Si jamais votre véhicule est immobilisé en raison de la neige, il est important de dégager les conduits du silencieux (muffler) afin d’éviter d’être intoxiqué par du monoxyde de carbone.

«L’exposition au monoxyde de carbone peut causer des problèmes de santé, des maladies ou la mort», rappelle le ministère par communiqué de presse.

Plusieurs vols à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc de Moncton ont été annulés.

Peu avant 8h, plus 700 clients d’Énergie NB étaient privés d’électricité, principalement dans la région de Sussex.

Plusieurs cliniques médicales des réseaux de santé Vitalité et Horizon ont fermé pour une partie ou même l’entière journée, dans certains cas. La clinique de prise de sang de Dieppe a été fermée jusqu’à midi. Les services d’obstétrique et de gynécologie de la clinique ambulatoire 2 à l’Hôpital régional de Saint-Jean ont été fermés jeudi.

Les autorités médicales demandent aux patients d’appeler leur clinique avant de s’y rendre afin de confirmer leur rendez-vous, en raison du mauvais temps.

“@MeteoMarsh: These heavy snow bands make for horrible visibility on the roads @trafficnb #NBStorm pic.twitter.com/Sj0Q6KmucP”

— TrafficNB (@TrafficNB) February 16, 2017